EU: Trump quiere "regreso increíble" para 2024 y competir por la presidencia

WASHINGTON, D.C.- El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncio la tarde de este martes su intención de reelegirse como candidato a la presidencia en las elecciones del 2024.

Luego de que el exmandatario regresara a Washington tras su partida de la Casa Blanca por el asalto al Capitolio registrado el pasado 6 de enero del 2021, Trump asistió al panel America First Policy Institute.

Me postulé la primera vez y gané. Luego me postulé por segunda vez y lo hice mucho mejor. Obtuvimos millones y millones de votos más... Es posible que tengamos que hacerlo de nuevo", dijo durante su discurso en Washington.

“Nos estamos preparando para un regreso increíble [...] Tengo que salvar a nuestro país. No puedo hacerlo eso porque amo a nuestro país... y la gente no quiere que haga eso [...] Si no lo hago, nuestro país está condenado", dijo el ex mandatario.

El discurso ante el America First Policy Institute surge en momentos en que los asesores de Trump le están implorando que se enfoque más en una visión a futuro y menos en sus denuncias de que perdió las elecciones pasadas por fraude.