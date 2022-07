¿Por qué Donald Trump no puede ser procesado por “negligencia en el cumplimiento del deber” por su inacción el 6 de enero?

WASHINGTON.-Durante la audiencia en horario estelar el 21 de julio de 2022 del comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes, los dos miembros del panel que dirigieron la audiencia usaron la frase “negligencia en el cumplimiento del deber” para describir la conducta del entonces presidente Donald Trump.

A Trump “todos le dijeron que detuviera la violencia”, dijo la representante Elaine Luria, demócrata de Virginia. “Pero se negó a hacer nada… Fue una negligencia en el cumplimiento del deber”.

El representante republicano Adam Kinzinger de Illinois también describió la inacción de Trump como un “abandono del deber”.

El presidente Trump no dejó de actuar”, dijo Kinzinger. “Él optó por no actuar”.

Se hicieron eco de los expertos de los medios, los políticos y otros que usan el mismo término, “negligencia en el cumplimiento del deber” para describir la inacción de Trump el 6 de enero de 2021.

La justificación para usar ese término es que Trump alentó a los asistentes a un mitin a marchar hacia el Capitolio y luego no hizo nada para detener la violencia una vez que invadieron el edificio del Capitolio de EU, a pesar de las súplicas de su personal, líderes políticos y su familia. para hacerlo

El presidente del comité, el representante estadounidense Bennie Thompson, un demócrata de Mississippi, no usó "abandono en el cumplimiento del deber", pero detalló la inacción de Trump durante 187 minutos entre el momento en que el presidente terminó su discurso en el mitin cerca de la Casa Blanca a la 1:10 pm. y cuando les pidió a los alborotadores que se fueran en un mensaje grabado en video desde el Rose Garden a las 4:17 p.m.

“Aunque era la única persona en el mundo que podía detener a la multitud que envió al Capitolio de los EU”, dijo Thompson, “no podía ser movido a levantarse de la mesa del comedor y caminar los pocos escalones por el White Pasillo de la casa, a la sala de conferencias de prensa, donde las cámaras esperaban ansiosas y desesperadas para llevar su mensaje a la mafia armada y violenta”.

Dado que la mayoría de la gente cree que el abandono del deber es no tomar las medidas requeridas legalmente, la frase se puede usar en este contexto para resumir un comportamiento más amplio y ofrecer 2una forma de culpar.

"Como ex fiscal en la ciudad de Nueva York y profesor de derecho en West Point, creo que la mayoría de las personas encuentran consuelo en lanzar la etiqueta más despectiva posible sobre un adversario", dijo Tim Bakken, profesor de Derecho en la Academia Militar de los Estados Unidos West Point.

El comité de la Cámara que investiga las acciones del presidente Trump el 6 de enero puede encontrar que no cumplió con su deber de “cuidar que las leyes se ejecuten fielmente”, un requisito de cada presidente, detallado en el artículo 2, sección 3 de la Constitución.

El comité podría encontrar, y aparentemente lo ha hecho, basándose en el testimonio presentado a lo largo de sus audiencias, que el hecho de que Trump no se aseguró de que los alborotadores no asaltaran el Capitolio, y que no los detuvo una vez que estuvieron allí, equivalió a una negligencia en el cumplimiento del deber en un sentido informal o coloquial.

Pero este no es un delito real que pueda aplicarse a un presidente.

Juicio moral, no legal

Si bien algunos estados, como Ohio, Texas y Virginia, tienen un delito denominado negligencia o negligencia en el cumplimiento del deber, el concepto es más conocido en la ley militar, donde un estatuto penal federal prohíbe que un miembro de las fuerzas armadas sea “negligente en el desempeño de sus funciones o sus deberes."

Bajo este estatuto, un soldado, por ejemplo, puede ser declarado culpable de un delito si el soldado no tomó una acción que estaba legalmente obligada a tomar, como cargar una colina siguiendo la orden de un comandante.

El comité de la Cámara puede concluir que el presidente Trump no actuó al no detener a los alborotadores, lo que podría considerarse una violación de su responsabilidad en virtud de la Constitución.

"Pero en mi opinión, esto no sería un incumplimiento criminal del deber", indica Bakken.

La razón es que aunque un presidente es comandante en jefe de las fuerzas armadas, es un civil y no un miembro de las fuerzas armadas.

Como resultado, no está sujeto a la ley militar.

La ley penal federal no contiene un estatuto de abandono del deber.

Cualquier incumplimiento estatal de las leyes del deber, independientemente de sus elementos, no puede aplicarse al presidente Trump porque el 6 de enero estaba en Washington, D.C., no en ningún estado, y D.C. no tiene uno propio.

Una forma más precisa de considerar la legalidad de la conducta del presidente Trump el 6 de enero es determinar si quería que los alborotadores cometieran un acto delictivo y se involucraron en algún discurso o comportamiento que los instó a hacerlo o los ayudó de alguna manera.

En ese sentido, el Comité de la Cámara podría encontrar que el Presidente estaba en abandono.

Pero ese hallazgo sería una etiqueta de desaprobación moral o social, no una descripción de un delito penal.

Artículo completo en The Conversation