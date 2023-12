EU: Niño de 8 años pierde la visión de un ojo por tumores en el rostro; lo llaman un "monstruo"

ESTADOS UNIDOS.- Debido a una condición extremadamente rara que causa múltiples tumores en los pacientes, un niño de tan solo ocho años, que reside en el estado de Alabama, Estados Unidos, ha perdido la vista de un ojo a causa de una malformación en su rostro.

Amare Stover nació con neurofibromatosis tipo 1 (NF1), un trastorno hereditario en el cual se forman tumores de tejidos nervisosos en múltiples partes del cuerpo, ya sea en las capas superiores e inferiores de la piel o los nervios del cerebro y la médula espinal.

Sin embargo, todo parece indicar que la situación de Amare es un caso extremo, pues en la mayoría de casos no se presentan tumores que desfiguren el rostro de los pacientes: "Este es un caso extremo de neurofibromatosis tipo 1. La mayoría de los casos no son tan extremos. Yo tengo NF1 y no la tengo ni de cerca tan grave como él", comentó un usuario de Reddit.

Debido a su condición, su madre Kandice, de 30 años, declaró que su hijo debe enfrentarse al estigma social cada día y que incluso es acosado y llamado un "monstruo" por sus compañeros.

Tiene tumores por todo su cabeza, hay muchos y han crecido mucho, lo que ha torcido su rostro en el proceso. El tamaño de ellos lo afecta mucho, se burlan de él, recibe miradas de la gente cuando sale en público y lo han llamado 'monstruo'", afirmó.

Más allá de alterar su aspecto físico, la condición está afectando gravemente su visión, y los médicos han advertido que eventualmente perderá por completo la vista a menos que se someta a una operación pronto, ya que los tumores continúan creciendo sin parar.

Sin embargo, dichos procedicimientos son bastante costosos y la familia no cuenta con los recursos necesarios para poder pagarlos, por lo que siguen esforzandose en conseguir mejores trabajos y pedir ayuda a la comunidad.

"Ha habido momentos en los que he tenido que llevarlo al hospital cinco veces al mes y no tengo un auto, así que he tenido que pedirle a la gente que me lleve y usar el autobús gratuito cuando podemos", comentó la madre.