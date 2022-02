EU: Fiesta con drogas en Colorado deja cinco personas muertas; encuentran a bebé con vida

COLORADO, EU.- Policías de Colorado descubrieron a cinco personas muertas en un apartamento, además de a un bebé de cuatro meses con vida, en lo que se presume fue una fiesta con drogas que terminó mal.

El hallazgo se dio en un departamento de The North Range Crossings Apartments en East 104th Avenue, donde se encontraron los cuerpos de tres mujeres y dos hombres, informó Clint Nichols, jefe de policía de Commerce City.

Nichols agregó que en la escena se localizó a una persona más y a un bebé de cuatro meses con vida.

Había drogas en el domicilio

De acuerdo con las autoridades, en el domicilio se encontraron varias sustancias que podrían describirse como “narcóticos ilícitos”, aunque se realizarán más pruebas.

Si son drogas ilícitas, eran muy, muy malas (…) Si eran drogas, nadie podía llegar a un teléfono y llamar al 911 por una emergencia médica”, dijo Nichols.

Según cita The New York Post, Nichols especuló que la situación habría sucedido muy rápido, además de que no parecía que las victimas hubieran muerto violentamente, pero que sí se encontraron indicios de gases peligrosos en el área.

Se desconoce si los padres del bebé estaban en el apartamento

Un vecino dijo a The Denver Post que el sábado por la noche escuchó lo que parecía una fiesta con música y mucho ruido, mientras que el domingo por la tarde escuchó a una mujer gritar angustiada mientras sostenía a un bebé y hablaba por teléfono.

La mujer comentó que había dado un medicamento a un hombre para revertir las sobredosis.

Hasta el momento los investigadores no están seguros si los padres del menor se encontraban en el departamento, así como si las cinco personas que fueron encontradas sin vida vivían allí.