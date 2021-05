Donald Trump: Seis explosivos comentarios que ha colocado en su nueva red social tras bloqueo de Twitter

FLORIDA.-El ex presidente Donald Trump lanzó este martes una nueva plataforma de comunicaciones, 'Desde el escritorio de Donald J. Trump' ('From the Desk of Donald J. Trump' , en inglés).

El ex mandatario declaró que sus partidarios estarán 'muy, muy felices' cuando escuchen su decisión de postularse para presidente de nuevo.

La nueva página web, www.DonaldJTrump.com/desk, permite a los partidarios compartir las declaraciones que hace Trump a sus cuentas de Facebook y Twitter, ya que el ex presidente sigue estando vetado en ambas plataformas.

Se espera que la Junta de Supervisión de Facebook anuncie hoy si Trump será expulsado permanentemente de Facebook e Instagram.

El ex presidente Donald Trump lanzó este martes una nueva plataforma. Foto: AP

La página web es referida como un 'faro de libertad' en una época de 'mentiras y silencio' en un video promocional, que muestra imágenes de Mar-a-Lago, donde el Trump ha estado viviendo desde que dejó la Casa Blanca.

Para entusiasmar aún más a los partidarios, Trump habló con la comentarista conservadora Candace Owens para su programa de entrevistas Daily Wire y detalló de una posible candidatura presidencial para 2024.

"La respuesta es, estoy absolutamente entusiasmado. Espero hacer un anuncio en el momento adecuado'', le dijo Trump a Owens cuando se le preguntó si volvería a postularse. "Como sabes, es muy temprano. Pero creo que la gente va a estar muy, muy feliz cuando haga cierto anuncio '', agregó.

Seis explosivo comentarios en su nueva red social

Trump sigue llamando fraude a la elección de joe Biden:

"¡La Fraudulenta Elección Presidencial de 2020 será, a partir de este día, conocida como LA GRAN MENTIRA!".

Pide votar por Susan Wright, una candidata republicana en Texas

"Hoy es el día de las elecciones en Texas, salga y vote por Susan Wright. Ella es fuerte en la frontera, contra el Crimen, es Pro-Vida (anti aborto), respalda a nuestros valientes militares y veterinarios, y SIEMPRE protegerá su Segunda Enmienda (el derecho a portar armas). Ella nunca te defraudará. ¡VOTA HOY!".

Se lanza contra Twitter

""Las acciones de Twitter “se desplomaron”. Las acciones han bajado un 15% hoy. Los malos pronósticos están dañando las perspectivas, pero lo que es más importante, en mi opinión, se ha vuelto totalmente ABURRIDO a medida que la gente se sale del sitio. ¡Supongo que eso es lo que sucede cuando se va en contra de la LIBERTAD DE EXPRESIÓN! También les pasará a otros."

Acusa a demócratas de obstruir auditoría electoral en Arizona

"Los demócratas están haciendo todo lo posible para evitar que los grandes patriotas de Arizona realicen una auditoría forense de la estafa de las elecciones presidenciales de 2020. Si desea ver a estos patriota en acción, visite: azaudit.org.".

Se lanza contra Corea del Sur

"Kim Jong-un de Corea del Norte, a quien he llegado a conocer (y agradar) en las circunstancias más difíciles, nunca respetó al actual presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Siempre fui yo quien detuvo la agresión hacia el Sur, pero lamentablemente para ellos ya no estoy. El presidente Moon era débil como líder y como negociador, excepto cuando se trataba de la estafa militar continuada a largo plazo de Estados Unidos (¡como es el caso de muchos otros países que protegemos!). Fuimos tratados como tontos durante décadas, sin embargo, logré que pagaran miles de millones de dólares más por la protección militar y los servicios que brindamos. La Administración Biden ni siquiera va a pedir los miles de millones adicionales que Corea del Sur acordó pagarnos. Todo lo que Estados Unidos quiere ahora es un simple aumento del costo de vida del 1% sobre el dinero que obtuve de ellos. Los surcoreanos se ríen todo el camino hasta el banco. Afortunadamente, antes de dejar el cargo, pude hacer un nuevo acuerdo comercial MUCHO MEJOR que el que estaba en marcha. ¡El trato generará miles de millones de dólares en ganancias para los Grandes Agricultores y Fabricantes de nuestro País!".

Defiende vacuna Johnson & Johnson

"La Administración Biden hizo un flaco favor a la gente de todo el mundo al permitir que la FDA y los CDC hicieran una "pausa" en el uso de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson. Los resultados de esta vacuna han sido extraordinarios, pero ahora su reputación se verá desafiada permanentemente. Las personas que ya se han vacunado estarán en pie de guerra, y tal vez todo esto se hizo por motivos políticos o tal vez sea el amor de la FDA por Pfizer. La FDA, especialmente con burócratas de mucho tiempo dentro, debe ser controlada. No deberían poder hacer tal daño posiblemente por razones políticas, o tal vez porque sus amigos de Pfizer lo hayan sugerido. Harán cosas como esta para parecer importantes. Recuerde, fue la FDA trabajando con Pfizer, quien anunció la aprobación de la vacuna dos días después de las elecciones presidenciales de 2020. No les agradaba mucho porque los presioné mucho".