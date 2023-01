Disney cierra “Splash Mountain”, una de las atracciones más emblemáticas

ESTADOS UNIDOS.-Splash Mountain, una de las atracciones más emblemáticas de los parques Disneylandia desde 1992, cerró para siempre en Magic Kingdom (Florida).

Disney anunció en junio de 2020 que planeaba volver a diseñar el viaje después de las crecientes quejas debido a sus asociaciones con la película Song of the South de 1946, acusada de racismo.

Te puede interesar: Familia demanda a Disneylandia luego de que personal se rio de mujer discapacitada

El domingo, los fanáticos de Splash Mountain esperaron más de tres horas para realizar su carrera final, y los tiempos de espera habían sido más altos que el promedio del último mes, según Thrill Data.

CONTROVERSIA

La controversia sobre Splash Mountain surgió de la película en la que se basó. Song of the South está ambientada en una plantación de Georgia después de la Guerra Civil y describe lo que la NAACP en 1946 llamó una "relación idílica de amo y esclavo que es una distorsión de los hechos".

La nueva atracción se basará en La princesa y el sapo, la película animada de 2009 que presentó a Tiana, la primera princesa negra de Disney.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Disneyland (@disneyland)

En 2020, el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, anunció que Song of the South no estaría disponible para su transmisión en Disney+ y que la película "no es apropiada en el mundo actual".

El rediseño es una continuación de la "larga historia de Disney de actualizar atracciones y agregar nueva magia", según el anuncio original, y el nuevo viaje será “uno con el que todos nuestros visitantes puedan conectarse e inspirarse”.