Desalojan playas y centros turísticos en España por no seguir medidas contra el Covid-19

MADRID, España.- Alrededor de 7 mil 180 personas fueron desalojadas de distintos centros turísticos y playas en varias ciudades de España, debido a que no respetaron las medidas de seguridad contra el Covid-19.

Barcelona fue una de las ciudades principales donde se llevaron a cabo estos desalojos por parte de la Guardia Urbana, pues en su mayoría las personas que se encontraban bebiendo en la zona no portaban cubrebocas ni respetaban las medidas de distanciamiento.

Luego de seis meses de confinamiento masivo en España, a penas este fin de semana se levantaron las restricciones vehiculares que prohibían viajar a otras regiones, situación que ha generado el aumento de tráfico en distintas autopistas del país en las cuales se llevaron a cabo varias retenciones, como en Madrid, Sevilla y Barcelona.

Comportamiento al levantar restricciones causa preocupación en el Ministerio de Salud.

Ante este aumento de vacacioncitas, Carolina Darias, ministra de Sanidad, expresó su preocupación debido a las aglomeraciones ocurridas durante este fin de semana por parte de personas que celebraban el fin del estado de alarma.

Por su parte el Ministerio de Sanidad hizo un llamado a la sociedad española a respetar las medidas de seguridad para evitar contagios de Covid-19, a pesar de que la situación haya mejorado gracias a las campañas de vacunación.

Pedro Sánchez, presidente de España, pidió a la población no bajar la guardia y a no actuar como si el virus ya no existiera.

¿Cómo va la vacunación en España?

Actualmente España cuenta con 3.6 millones de contagios por Covid-19 y ha registrado 79 mil 339 fallecimientos por esta enfermedad.

Hasta el 13 de mayo, 14 millones 911 mil 306 personas han recibido al menos una dosis del antígeno contra el Covid-19, mientras que 6 millones 976 mil 683 personas ya se encuentran completamente vacunadas.

Con estos datos, el gobierno español precisó que espera que para junio próximo pueda alcanzar la inmunidad de rebaño.