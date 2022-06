Deja su vida como cura para dedicarse a hacer películas para adultos

Norm Self es un hombre de 87 años de edad que se dedicaba a ser pastor, pero un día decidió colgar la sotana dando un cambio radical a su vida: se convirtió en actor de películas pornográficas.

Su primer rodaje fue en 2018, luego de haber renunciado a la iglesia para comenzar una relación con otro hombre y, desde entonces, el cine para adultos se convirtió en su actividad profesional.

Además, el género de películas para adultos que Self realiza, es un tema muy concreto, pues es principalmente dirigido a adultos mayores.

En algunas entrevistas, el antiguo cura comenzó a replantearse si quería seguir dedicando su vida a la iglesia tras la visita de otros hombres que acudían a él para recibir orientación en su camino espiritual cuando presentaban dudas con respecto a su orientación sexual. Entonces Norm decidió asumir su homosexualidad y tomar el camino que deseaba.

Antes de descubrir que era homosexual, Self estuvo casado 28 años y, tras abandonar la iglesia, comenzó una relación sentimental con un hombre, quien fue el que le propuso la idea de acercarse al mundo del cine para adultos como actor.

Todo comenzó cuando mi pareja me preguntó si querría ir a ver el rodaje de una película. Yo acepté y, de repente, me llamó mucho la atención todo lo que allí ocurría. Me sentí como si estuviera en una fiesta, es una de las cosas que más admiro de hacer porno", aseguró Self.