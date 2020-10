Debate entre Kamala Harris y Mike Pence: Los comentarios más destacados

WASHINGTON.-El cara a cara entre el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y la candidata demócrata a la Vicepresidencia, Kamala Harris, comenzó en la noche de este miércoles en Salt Lake City (Utah) marcado por la Covid-19 del mandatario Donald Trump.



La de este miércoles es la primera y única ocasión que Pence y Harris se verán las caras durante la campaña electoral, ya que a diferencia de los debates entre Trump y su rival demócrata, Joe Biden, que tienen programados tres debates, los candidatos a la Vicepresidencia solo tienen uno.



El debate tiene lugar en un auditorio de la Universidad de Utah, consta de nueve segmentos de diez minutos cada uno y está moderado por Susan Page, periodista del periódico USA Today.



Como medidas extraordinarias de seguridad frente a la Covid-19 debido al reciente positivo de Trump, Pence y Harris están sentados a una distancia de 3.7 metros, no se dieron la mano al inicio del debate y hay varias barreras de plexiglás entre ambos, y entre ellos y la moderadora.



Tanto Harris como Pence llegaron a Utah con días de antelación al debate (la demócrata el sábado y el vicepresidente el lunes) para cumplir con los protocolos establecidos y hacerse pruebas de coronavirus.



Pence, de hecho, ha dado negativo en todas las pruebas que se ha hecho desde que se anunció el contagio de Trump el pasado viernes de madrugada, lo que ha marcado la agenda informativa en Estados Unidos desde entonces.





Pence invitó al debate a Marsha y Carl Mueller, los padres de Kayla Mueller, quien fue asesinada por el grupo terrorista Estado Islámico (EI) en 2015 durante la Presidencia del demócrata Barack Obama, mientras que Harris a la congresista estatal de Utah Angela Romero y a la profesora Deborah Gatrell.



Este miércoles, la campaña de la senadora demócrata dejó claro que Harris tiene un "difícil" reto por delante puesto que Pence es "formidable a la hora de debatir".



"Nuestra expectativa es que Mike Pence tendrá un buen debate. Ha tenido éxito en otros debates y tuvo su propio programa de radio, así que no le subestimamos", dijo una asesora de la campaña presidencial de Biden, Symone Sanders, durante una rueda de prensa telefónica horas antes del encuentro.





La campaña de reelección de Trump y la Casa Blanca por su parte han dado pocos detalles sobre la preparación de Pence para el debate, pero la cadena NBC News asegura que el vicepresidente se ha entrenado para rebatir a Harris sin que se perciba como que la está atacando de una forma machista.



Harris es la primera mujer afroamericana y de origen asiático que participa en un debate de candidatos a la Vicepresidencia.

Aquí los comentarios más fuertes de los políticos de EU:

Harris: Si los expertos me dicen que me vacune lo haré, si es Trump, no

La aspirante demócrata a la Vicepresidencia, Kamala Harris, afirmó este miércoles que si los expertos lo recomiendan se vacunará contra la COVID-19, pero que no lo hará si el presidente Donald Trump lo pide.



"Si el doctor (Anthony) Fauci (el principal epidemiólogo de la Casa Blanca), si los médicos nos dicen que debemos ponérnosla, seré la primera en la cola para ponérmela, absolutamente. Si Donald Trump nos dice que debemos ponérnosla, no lo haré", dijo Harris en el debate frente al vicepresidente, Mike Pence.

Harris: La Covid-19 es el mayor fracaso de un Gobierno en la historia de EU

La candidata demócrata a la Vicepresidencia de EU, Kamala Harris, dijo este miércoles que la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Donald Trump es el "mayor fracaso" de la historia del país.



"El pueblo estadounidense ha sido testigo del mayor fracaso de cualquier Administración presidencial en la historia de nuestro país", dijo Harris durante el cara a cara que la enfrenta con el vicepresidente, Mike Pence.

Pence defiende asistencia a evento en Casa Blanca, posible origen contagios

El vicepresidente, Mike Pence, defendió este miércoles su asistencia a un evento hace 11 días en la Rosaleda de la Casa Blanca, que pudo ser el foco de los contagios entre personal de la mansión y el propio presidente, Donald Trump.



"Mi mujer, Karen, y yo estuvimos allí, y estuvimos honrados por estar allí. Mucha gente de quienes estuvieron en el acto, Susan (moderadora), en realidad muchos se hicieron las pruebas de coronavirus, y fue un acto al aire libre, lo que todos nuestros científicos aconsejan habitualmente y rutinariamente", dijo Pence en el cara a cara frente a la aspirante demócrata a la Vicepresidencia, Kamala Harris.

Pence responde a Harris que Biden subirá impuestos y se rendirá a China

El vicepresidente de EU., Mike Pence, acusó a la aspirante demócrata a la Vicepresidencia, Kamala Harris, y al candidato a la Casa Blanca, Joe Biden, de querer subir los impuestos y auguró que se rendirán a China económicamente.

"Joe Biden y Kamala Harris quieren subir los impuestos, quieren enterrar nuestra economía bajo un Nuevo Pacto Verde de 2 billones, del que usted fue una de las principales copatrocinadoras en el Senado de EU. Quieren abolir los combustibles fósiles y prohibir la fracturación hidráulica, que costaría cientos de miles de trabajos estadounidenses en la zona central, y Joe Biden quiere que la economía vuelva a rendirse a China", dijo Pence en el debate frente a Harris.

Harris asegura que Biden revocará la reforma fiscal de Trump

La candidata demócrata a la Vicepresidencia de EU, Kamala Harris, aseguró este miércoles que el candidato de su partido a la Casa Blanca, Joe Biden, revocará la reforma fiscal impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, si gana las elecciones de noviembre próximo.



"En el primer día (en la Casa Blanca), Joe Biden revocará esa ley de impuestos, se deshará de ella", afirmó Harris durante el debate frente al vicepresidente estadounidense, Mike Pence, al tiempo que criticó que la reforma liderada por Trump en 2018 benefició a las grandes corporaciones.

Pence a Harris: "Biden ha sido la animadora de la China comunista"

El vicepresidente de EU, Mike Pence, afirmó este miércoles que el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, ha sido "la animadora de la China comunista" en las últimas décadas.

"Joe Biden ha sido la animadora del China comunista en las últimas décadas", dijo Pence en el debate frente a la candidata demócrata a la Vicepresidencia, Kamala Harris, después de que esta criticara la guerra comercial librada por el Gobierno de Donald Trump con Pekín.

Harris a Pence: "Han perdido la guerra comercial con China"

La candidata demócrata a vicepresidenta de EU, Kamala Harris, dijo este miércoles que el Gobierno de Donald Trump "ha perdido" la guerra comercial que ha librado con China en los últimos años.

"Han perdido la guerra comercial con China", le dijo Harris al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, durante el debate que los enfrenta este miércoles en Salt Lake City (Utah).

Pence califica de "plagio" el plan de Biden contra la Covid-19

El vicepresidente de Estados Unidos, el republicano Mike Pence, calificó este miércoles de "plagio" el plan presentado por el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, para hacer frente a la COVID-19.



"Cuando miras el plan de Biden, se parece mucho a lo que el presidente Trump y yo y nuestro grupo de trabajo hemos estado haciendo", afirmó Pence durante el cara a cara con la senadora y candidata demócrata a la Vicepresidencia, Kamala Harris, que se celebra en Utah.





Pence: Biden y Harris apoyan que contribuyentes financien abortos

El vicepresidente de EU, Mike Pence, dijo este miércoles que el aspirante demócrata a la Presidencia, Joe Biden, y su compañera de fórmula, Kamala Harris, apoyan que los contribuyentes financien los abortos.



"Biden y Kamala Harris apoyan la financiación por parte de los contribuyentes del aborto, todo el recorrido hasta el momento del nacimiento, abortos tardíos", dijo Pence, cristiano evangelista y abiertamente contrario al aborto, durante el debate frente a Harris.

Pence ve como "gran insulto" declaraciones antirracistas de Harris y Biden

El vicepresidente de EU, Mike Pence, dijo este miércoles que las declaraciones del aspirante demócrata a la Presidencia, Joe Biden, y su compañera de fórmula, Kamala Harris, denunciando que el país padece de racismo sistémico suponen "un gran insulto a las fuerzas de seguridad".

"Debo decirles esto, esta presunción que escuchan consistentemente de Joe Biden y Kamala Harris de que EUes sistémicamente racista y cuando Biden dice que cree que las fuerzas de seguridad son implícitamente parciales contr a las minorías son un gran insulto para los hombres y mujeres que sirven en los cuerpos de seguridad", aseguró Pence en el debate ante Harris.

Harris responde a Pence que no se dejará "sermonear" sobre racismo

La candidata demócrata a vicepresidenta de EU, Kamala Harris, dijo este miércoles durante el cara a cara que la enfrentó al vicepresidente, Mike Pence, que no se dejará "sermonear" por el republicano sobre racismo y justicia.

"No voy a sentarme aquí a ser sermoneada por el vicepresidente", dijo Harris después de que Pence dijera que los demócratas "insultan" a los policías estadounidenses cuando afirman que existe racismo sistémico en el país.