Dan prisión domiciliaria a a ex jefe de campaña de Trump por Covid-19

WASHINGTON, D.C.- Paul Manafort, el antiguo presidente de campaña presidencial de Donald Trump que fue condenado como parte de la investigación de Rusia del abogado especial, fue liberado de la prisión federal para cumplir el resto de su condena en confinamiento domiciliario debido a preocupaciones sobre el coronavirus, dijo su abogado el miércoles.

Manafort, de 71 años, fue liberado el miércoles por la mañana de FCI Loretto, una prisión de baja seguridad en Pensilvania, según su abogado, Todd Blanche. Manafort había estado cumpliendo más de siete años en prisión después de su condena.

Sus abogados le pidieron al Buró de Prisiones que lo liberara a su hogar, argumentando que estaba en alto riesgo de contraer coronavirus debido a su edad y condiciones médicas preexistentes. Manafort fue hospitalizado en diciembre con una afección relacionada con el corazón, dos personas familiarizadas con el asunto le dijeron a The Associated Press en ese momento. No estaban autorizados a discutir el asunto públicamente y hablaron con la AP bajo condición de anonimato.

Manafort fue una de las primeras personas acusadas en la investigación de Rusia del abogado especial Robert Mueller, que examinó la posible coordinación entre la campaña de Trump y Rusia en la campaña electoral de 2016.

Manafort, quien fue procesado en dos tribunales federales, fue condenado por un jurado en un tribunal federal de Virginia en 2018 y luego se declaró culpable en Washington. Fue sentenciado en marzo pasado e inmediatamente fue acusado de cargos estatales en Nueva York después de que los fiscales lo acusaron de dar información falsa en una solicitud de préstamo hipotecario. Un juez de Nueva York desestimó los cargos de fraude hipotecario del estado y dictaminó que el caso penal era demasiado similar al que ya había llevado a Manafort a prisión. Los fiscales se han comprometido a apelar.

La liberación de Manafort se produce cuando los defensores de la prisión y los líderes del Congreso han estado presionando al Departamento de Justicia durante semanas para liberar a los reclusos en riesgo antes de un posible brote en el sistema. Argumentan que la guía de salud pública para mantenerse a 6 pies (1,8 metros) de distancia de otras personas es casi imposible tras las rejas.

El fiscal general William Barr ordenó a la agencia en marzo y abril aumentar el uso de confinamiento en el hogar y acelerar la liberación de presos elegibles de alto riesgo, comenzando en tres prisiones identificadas como puntos críticos de coronavirus. No hay casos confirmados de coronavirus en FCI Loretto.

Positivos por Covid-19 en prisión

Hasta el martes, 2,818 reclusos federales y 262 miembros del personal de la BOP obtuvieron resultados positivos en las pruebas de COVID-19 en las cárceles federales de todo el país. Cincuenta reclusos habían muerto.

La oficina ha brindado una guía contradictoria y confusa sobre cómo decidir quién es liberado a la reclusión en el hogar en un esfuerzo por combatir el virus, cambiando los requisitos, estableciendo presos para su liberación y retrocediendo y negándose a explicar cómo decide quién sale y cuándo.

Según las pautas de la oficina, se supone que se debe dar prioridad a los reclusos que han cumplido la mitad de su condena o a los reclusos con 18 meses o menos y que cumplieron al menos el 25% de su tiempo. La oficina tiene discreción sobre quién puede ser puesto en libertad.

Manafort, quien fue encarcelado en junio de 2018, no cumple con esos requisitos, y la oficina no respondió preguntas sobre por qué Manafort fue liberado.

Otros presos de alto perfil como el ex abogado personal de Trump Michael Cohen y el abogado Michael Avenatti, que saltó a la fama representando a la estrella porno Stormy Daniels en demandas contra Trump, han sido liberados.

Una portavoz de la agencia dijo que más de 2.400 reclusos han sido trasladados a confinamiento domiciliario desde el 26 de marzo, cuando Barr emitió por primera vez un memorando de confinamiento domiciliario, y más de 1.200 más han sido aprobados y están en proceso de ser liberados. Pero los funcionarios de prisiones no darán ninguna información demográfica.

Kathy Hawk Sawyer, asesora principal de la Oficina de Prisiones que anteriormente dirigió la agencia, dijo en una entrevista a fines de abril que "sugerir que solo estamos identificando presos de cuello blanco de alto perfil para el confinamiento en el hogar, es absurdo".

El lanzamiento de Manafort fue reportado por primera vez por ABC News.