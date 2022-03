Covid: OMS autoriza el molnupiravir como tratamiento contra la enfermedad

GINEBRA, Suiza.- Este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció su aprobación al antiviral molnupiravir, que se administra vía oral, como tratamiento recomendado contra el Covid-19.

No obstante, la OMS recomendó utilizarlo solamente en pacientes de Covid-19 que no hayan desarrollado formas graves de la enfermedad, pero corren un muy alto riesgo de hospitalización, como lo son las personas de la tercera edad, los no vacunados, con enfermedades crónicas o deficiencias inmunológicas.

Además, se desaconsejó su uso en niños y mujeres embarazadas o lactantes.

Molnupiravir, medicamento de firma alemana vía oral

El molnupiravir, producido por la firma alemana Merck, se administra vía oral, y de acuerdo a la OMS, si se emplea cuando se presentan los primeros síntomas de la enfermedad se pueden evitar hospitalizaciones.

Las recomendaciones del fármaco según la OMS es consumir cuatro pastillas (800 mg) dos veces al día durante cinco días, tiempo en que suelen desarrollarse los síntomas de la enfermedad.

La OMS aprobó su uso luego de los datos obtenidos en seis ensayos aleatorios donde participaron cuatro mil 796 pacientes.

En 2021, Médicos Sin Fronteras alertaron que el costo de un tratamiento de molnupiravir por cinco días podía llegar a los 700 dólares, aunque si se desarrollaba con genéricos alternativos fabricados en India, su costo podría bajar a 20 dólares.