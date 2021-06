Vladimir Putin se manifiesta en contra de la vacunación obligatoria en Rusia

MOSCÚ, Rusia.- Vladimir Putin, presidente de Rusia, sugirió a los ciudadanos escuchar a los expertos y vacunarse contra el Covid-19, sin embargo se opuso a que el país europeo obligue a su población a vacunarse.

Durante una sesión retransmitida por la televisión rusa, el mandatario dijo:

“No apoyo a la vacunación obligatoria”.

Actualmente Rusia cuenta con un aumento de casos de Covid-19 relacionados con la variante Delta, ya que durante las últimas 24 horas reportó 669 muertes por dicha enfermedad, 17 más que el día anterior.

Ante esto Putin aclaró que en algunas regiones se está solicitando la vacunación estricta para determinadas personas, y así evitar que se lleve a cabo un confinamiento estricto, además sugirió a la población deshacerse de la desconfianza y aplicarse el antígeno.

Siempre ha habido gente que, de manera general, considera que no hay que poner vacunas, y son muchos (…) no sólo en nuestro país sino también en el extranjero. (…) no hay que escuchar a la gente que no entiende nada de estas cosas, que se basa en rumores, sino a los expertos", dijo.