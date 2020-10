Covid-19 en Europa: España marca otro récord de contagios y aísla al 87% de su población

MADRID.-El número de casos confirmados de coronavirus en España marcó este viernes un nuevo récord diario, al sumar 25 mil 595, 9 mil 723 de ellos en las últimas 24 horas, cifras ofrecidas por el Ministerio español de Sanidad, que desde los gobiernos regionales tratan de disminuir con cierres perimetrales totales o parciales que estos días, con la cercanía de la festividad de Todos los Santos, afectan a un 87% de la población total del país.



De acuerdo a los datos de las autoridades sanitarias, en total, desde el inicio de la pandemia, España acumula ya 11, 85, 678 de afectados por la enfermedad y 35 mil 878 fallecidos, 239 más respecto al jueves.



Madrid sigue en el primer puesto entre las regiones españolas en cuanto a nuevos contagios en las últimas 24 horas, con mil 867; seguida de Cataluña (noreste), con mil 578; Aragón (este), con mil 199, y País Vasco (norte), con mil 173, según el Ministerio español de Sanidad.



En cuanto a la incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100 mil habitantes en España, la media nacional sube 17 puntos hasta 485.2, mientras que la ocupación hospitalaria se mantiene en el 14.7 % y la presión en las ucis aumenta del 25.8 % al 26.5% .

A pesar de estas cifras, el Gobierno español no piensa todavía en un confinamiento domiciliario, como el establecido entre el pasado marzo que duró hasta mayo.Esa idea la descartó hoy el ministro español de Sanidad, Salvador Illa, quien prevé que con las medidas que el estado de alarma aprobado el jueves por el Congreso español, las comunidades autónomas puedan "estabilizar, doblegar y mantener baja" la curva de contagios de covid-19, y no sea necesario establecer confinamientos domiciliarios.De momento, la mayoría de gobiernos regionales (13 de 17) han optado por los cierres perimetrales totales o parciales que afectan a casi 41 millones de personas, el 87 por ciento de la población, que no podrán desplazarse por la geografía española en este festivo de Todos los Santos.Sólo quedan fuera de cualquier tipo de confinamiento los archipiélagos de Canarias y Baleares gracias a la buena evolución de la pandemia.Algunas de las comunidades autónomas españolas están valorando ya la posibilidad de un confinamiento más duro si las medidas actuales no da el resultado previsto.Es el caso de Castilla y León, la región más extensa de España y con mayor número de provincias que limitan con otras regiones, entre ella Madrid, que se encuentra cerrada perimetralmente desde este viernes para intentar evitar el que sería el siguiente paso si la tasa de incidencia del coronavirus no para de crecer: el confinamiento domiciliario.Esa decisión la tomarán las autoridades regionales dentro de 15 días, plazo establecido para saber los resultados de las restricciones actuales.También se plantean la posibilidad de un confinamiento domiciliario, si no total, los fines de semana en Cataluña.Los indicadores sanitarios indican que la situación epidemiológica allí es "grave y preocupante", según dijeron hoy los responsables del departamento regional de Salud.El 52 % de las camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales de Cataluña ya están ocupadas por personas enfermas de la Covid-19, una situación que no se daba desde los meses de abril y mayo, destacaron también desde el servicio de salud catalán.

Se trata de no tener que adoptar medidas más duras, entre las que se podría encontrar el confinamiento domiciliario, aunque "no tiene que ser igual que el de marzo", en la primera ola de la pandemia. Si llega ese caso, las escuelas podrían permanecer abiertas, indicaron.Según el Ministerio español de Sanidad, los brotes de covid originados en las residencias de mayores han experimentado un crecimiento, pero el 80 por ciento siguen produciéndose en el ámbito social, es decir, en reuniones familiares y de amigos, la mayoría son de pequeña magnitud y con menos de 10 casos.La última actualización de los datos oficiales de la pandemia en España recoge mil 540 brotes nuevos con 10 mil 931 casos en los últimos siete días; los casos asociados a brotes suponen alrededor del 10 % del total de los notificados en ese periodo que suman 110 mil 052.Otros focos del virus importantes, según el Ministerio, son aquellos con un componente mixto, donde la transmisión se desplaza por ejemplo del ámbito familiar a otros ámbitos, como el laboral, social o educativo, y en diferentes sentidos.