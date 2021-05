Conflicto israelí-palestino: los graves enfrentamientos entre árabes y judíos en ciudades mixtas de Israel

"La guerra civil ha estallado en Lod".

Así es como el alcalde Yair Revivo describía la situación después de que la violencia se desatara en la ciudad israelí de población mixta (árabe-judía) de Lod, a 15 kilómetros de Tel Aviv.

Las protestas de árabes israelíes en esta urbe desembocaron en disturbios a gran escala esta semana.

Grupos de judíos y de árabes israelíes (autóctonos o descendientes que se quedaron tras la creación del Estado de Israel en 1948 y que tienen una fuerte identidad palestina) se enfrentaron entre sí y con las fuerzas de seguridad.

"Hemos perdido totalmente el control", señaló el alcalde al medio Channel 12 News de Israel. "Están prendiendo fuego a sinagogas, incendiando cientos de vehículos...".

La nueva ola de violencia se produjo tras semanas de creciente tensión entre palestinos e israelíes en Jerusalén Este, que culminaron en enfrentamientos en este lugar sagrado para musulmanes, judíos y cristianos.

