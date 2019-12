Confirmado: Estudiante de aviación mató a 3 personas en base militar de Florida

PENSACOLA, Florida (AP) -Funcionarios estadounidenses que investigan el ataque mortal de un estudiante de aviación saudita en una estación aérea naval en Florida trabajaron el sábado para determinar si fue motivado por el terrorismo.



Un estudiante de aviación de Arabia Saudita abrió fuego en un aula en la Estación Aérea Naval de Pensacola el viernes por la mañana, matando a tres personas. El asalto, que provocó una respuesta masiva de la aplicación de la ley y el bloqueo de la base, terminó cuando un oficial del sheriff mató al atacante. Ocho personas resultaron heridas en el ataque, incluidos los dos diputados, dijo el sheriff del condado de Escambia, David Morgan.



El senador estadounidense de Florida, Rick Scott, emitió una declaración mordaz llamando al tiroteo, el segundo en una base naval de los Estados Unidos esta semana, un acto de terrorismo "si este individuo estaba motivado por el Islam radical o simplemente era mentalmente inestable".



Scott agregó que estaba "claro que tenemos que tomar medidas para asegurar que todos y cada uno de los ciudadanos extranjeros sean examinados y examinados exhaustivamente antes de integrarnos con nuestros hombres y mujeres estadounidenses en uniforme".



Sin embargo, un experto en seguridad nacional de la Fundación Heritage advirtió contra hacer un vínculo inmediato con el terrorismo.



Charles "Cully" Stimson advirtió contra asumir que "porque era un ciudadano saudí en su fuerza aérea y asesinó a nuestra gente, que es un terrorista".



El tirador era un miembro del ejército saudí que estaba en entrenamiento de aviación en la base, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia de prensa. La portavoz de DeSantis, Helen Ferre, dijo más tarde que el gobernador se enteró de la identidad del tirador en reuniones informativas con el FBI y funcionarios militares.



Un funcionario estadounidense que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato identificó al tirador como Mohammed Saeed Alshamrani. El funcionario no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente. El funcionario también dijo que el FBI está examinando publicaciones en redes sociales e investigando si actuó solo o si estaba conectado a algún grupo más amplio.



Durante una conferencia de prensa el viernes por la noche, el FBI se negó a revelar la identidad del tirador y no hizo comentarios sobre sus posibles motivaciones.



"Hay muchos informes circulando, pero el FBI se ocupa solo de los hechos", dijo Rachel L. Rojas, agente especial del FBI a cargo de la Oficina de Campo de Jacksonville.



Más temprano el viernes, dos funcionarios estadounidenses identificaron al estudiante como un segundo teniente en la Fuerza Aérea de Arabia Saudita y dijeron que las autoridades estaban investigando si el ataque estaba relacionado con el terrorismo. Hablaron bajo condición de anonimato para revelar información que aún no se había hecho pública.



El presidente Donald Trump se negó a decir si el tiroteo estuvo relacionado con el terrorismo. Trump tuiteó sus condolencias a las familias de las víctimas y señaló que había recibido una llamada telefónica del rey saudí Salman.



Dijo que el rey le dijo que "el pueblo saudí está muy enojado por las acciones bárbaras del tirador, y que esta persona de ninguna manera representa los sentimientos del pueblo saudita que ama al pueblo estadounidense".



El gobierno saudita ofreció sus condolencias a las víctimas y sus familias y dijo que brindaría "apoyo total" a las autoridades estadounidenses que investigan el tiroteo.



DeSantis dijo que Arabia Saudita debía ser responsabilizada por el ataque.

"Obviamente, el gobierno... necesita mejorar las cosas para estas víctimas", dijo. "Creo que van a tener una deuda aquí, dado que esta era una de sus personas".



Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha tenido un sólido programa de capacitación para sauditas, que brinda asistencia en los EU, el tiroteo, sin embargo, destacó la relación a veces difícil de los dos países.



El reino todavía está tratando de recuperarse del asesinato el año pasado del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi en el Consulado de Arabia Saudita en Estambul. Funcionarios de inteligencia sauditas y un médico forense asesinaron y desmembraron a Khashoggi el 2 de octubre de 2018, justo cuando su prometida esperaba fuera de la misión diplomática.



Nansa Air Station Pensacola, una de las bases más históricas y con más historia de la Armada, se extiende a lo largo de la costa suroeste del centro de la ciudad y domina la economía de los alrededores.



Parte de la base se asemeja a un campus universitario, con edificios donde 60,000 miembros de la Armada, la Infantería de Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Costera entrenan cada año en múltiples campos de la aviación. Un par de cientos de estudiantes de países fuera de los EE. UU. También están inscritos en capacitación, dijo el comandante de la base, el capitán Tim Kinsella.



La base también alberga el equipo de demostración de vuelo de Blue Angels e incluye el Museo Nacional de Aviación Naval, una popular atracción turística regional.



Todos los disparos tuvieron lugar en un aula y el tirador usó una pistola, dijeron las autoridades. No se permiten armas en la base, que Kinsella dijo que permanecería cerrada hasta nuevo aviso.



El tiroteo es el segundo en una base naval estadounidense esta semana. Un marinero cuyo submarino estaba atracado en Pearl Harbor, Hawai, abrió fuego contra tres empleados civiles el miércoles, matando a dos antes de quitarse la vida.