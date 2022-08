Cómo el FBI sabía qué buscar en Mar-a-Lago de Donald Trump y por qué la Ley de Registros Presidenciales es una herramienta esencial para los Archivos Nacionales y los futuros historiadores

FLORIDA.-La búsqueda del FBI de la propiedad de Florida del expresidente Donald Trump, Mar-a-Lago, el 8 de agosto de 2022, provocó una fuerte protesta de Trump y sus aliados. Los detalles de la búsqueda no están claros, pero los informes de The New York Times confirman que la búsqueda fue "al menos en parte" para los registros presidenciales que Trump había tomado de la Casa Blanca y que buscaba la Administración Nacional de Archivos y Registros.

Shannon Bow O'Brien, becaria de la presidencia en la Facultad de Artes Liberales de Austin de la Universidad de Texas, analizó la historia, las leyes y las costumbres asociadas con los archivos presidenciales.

¿Cómo saben realmente los archivistas lo que falta? ¿No es difícil de averiguar?

Los archivistas probablemente tengan una idea muy clara de lo que falta y lo que no, en función de las cosas que obtuvieron de otras oficinas, como la oficina del vicepresidente y las cosas que fueron depositadas por el secretario de estado, por ejemplo. Hay muchos documentos que tienen referencias y referencias cruzadas, múltiples copias o múltiples cosas que entran y salen de las oficinas.

Un académico hizo un estudio del discurso anual de Navidad de los presidentes en el Ellipse en Washington. Observó cómo se desarrollaron los discursos, desde la administración Roosevelt hasta el presente, y fue una especie de círculo rosado dentro del ala oeste y dentro de los departamentos: qué entró, qué salió, qué entró, lo que salió. Quién ganó y quién no ganó. Todos dejaron sus huellas en los discursos. Todos esos cambios y solicitudes aparecen en los documentos, y si falta parte de la conversación en los Archivos Nacionales, es obvio.

El ex presidente Donald Trump en un evento en Conroe, Texas, el 29 de enero de 2022. (Jason Fochtman/Houston Chronicle via AP)

"Sabemos por los registros de otros presidentes que se mantienen registros realmente completos a través de manifiestos diarios de lo que están haciendo los presidentes. Y aunque no soy historiadora, no es irrazonable suponer que los otros departamentos y agencias también tienen manifiestos diarios de sus altos funcionarios. Entonces, si saben que alguien en una agencia envió algo a la Casa Blanca que era esto o aquello, y regresó de la Casa Blanca con esto o aquello, entonces debería haber un documento en alguna parte que tenga algo de la Casa Blanca en y si te estás perdiendo eso, eso es un problema", subraya Bow O'Brien.

¿Descubrirá el público qué había en estos documentos, dado que están clasificados?

Tendremos suerte de saber si los documentos se desclasificarán y cuándo. Podríamos obtener algunas pistas de lo que hay si Trump es acusado de un delito relacionado con la eliminación de los documentos o basado en algo que se encuentra en ellos. Posiblemente averigüemos qué grado de clasificación tenían los documentos: obtienen diferentes niveles según el nivel de gravedad.

¿Cuál es la ley que rige lo que sucede con los documentos de un presidente?

Es la Ley de Registros Presidenciales. Surgió originalmente porque estos tipos, los presidentes, estaban haciendo lo que les diera la gana con sus registros. Hoover donó el suyo; FDR no lo hizo.

La ley, aprobada por primera vez en 1978, dice que las administraciones deben conservar “cualquier material documental relacionado con las actividades políticas del presidente o de los miembros del personal del presidente, pero solo si dichas actividades se relacionan o tienen un efecto directo sobre la realización de los mandatos constitucionales, estatutarias u otras obligaciones oficiales o ceremoniales del Presidente”.

Una administración puede excluir registros personales que sean puramente privados o que no tengan efecto sobre los deberes de un presidente. Todos los eventos públicos están incluidos, como comentarios rápidos en el South Lawn, breves intercambios con reporteros y todos los discursos públicos, discursos de radio e incluso llamadas telefónicas públicas a los astronautas en el espacio. Los diarios y periódicos están fuera de los límites, pero cualquier documento para llevar a cabo el trabajo es un registro público.

¿Ha habido otras controversias sobre los registros presidenciales?

Hay uno que plantea una pregunta esencial: ¿Qué valor le puedes dar a la historia? En 1998, los herederos de Nixon sintieron que sus registros tenían un valor monetario de más de 200 millones de dólares y demandaron al gobierno, que había incautado los registros, por lo que creían que ascendía su valor.

Las acciones del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, impulsaron numerosas leyes presidenciales federales de mantenimiento de registros después del escándalo de Watergate.

Hay un trasfondo de dos décadas en el caso. Después de dejar la presidencia, Nixon negoció un trato con la Administración de Servicios Generales sobre la retención de sus registros, pero cuando se hizo público, hubo una protesta considerable. Se iba a ocultar una gran cantidad de material a la vista del público, y existía la preocupación de que se oscureciera la profundidad de la verdadera participación de Nixon en Watergate.

El Congreso respondió y en 1974, el presidente Gerald Ford firmó la Ley de Preservación de Grabaciones y Materiales Presidenciales para aplicarla específicamente a los materiales presidenciales de Nixon. Le dio a los archivistas el poder de incautar materiales de la época de Nixon en la Casa Blanca y devolver los que se consideraran privados.

Nixon demandó de inmediato sobre quién poseía sus registros. Si bien ya había sido indultado cuando se promulgó, Nixon estaba preocupado por su reputación y legado. Quería controlar lo que el público veía sobre su tiempo en el cargo. Uno de los principales problemas que enfrentaba el tribunal involucraba la disposición de documentos que él creía que eran privados. Dado el escándalo asociado con su renuncia, ¿deberían estos documentos ser inspeccionados por archiveros para verificar su veracidad?

Más importante aún, ¿tenía el gobierno derecho a incautar documentos presidenciales?

En una decisión de 7-2, la Corte Suprema rechazó todos los argumentos de Nixon. Dijeron que sus derechos de privacidad aún estaban intactos porque los archivistas no hacían las cosas públicas de inmediato, sino que las inspeccionaban y retenían los artículos públicos mientras devolvían los de la familia. El tribunal destacó el “registro intachable de los archivistas por discreción”.

En 2000, la demanda se resolvió sobre los registros de Nixon, y la mayor parte del dinero del acuerdo se destinó a pagar los honorarios de los abogados. Algunos observadores no estaban contentos porque estos documentos ya deberían haberse considerado públicos, pero probablemente se tomó la decisión de cerrar finalmente este capítulo de la historia estadounidense. En 2007, la biblioteca de Nixon en California se hizo pública y se integró en los Archivos Nacionales.

Artículo original en The Conversation