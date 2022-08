Por qué no es fácil buscar en el patrimonio de un expresidente: 4 cosas importantes que debe saber sobre la búsqueda del FBI en Mar-a-Lago de Donald Trump

FLORIDA.-La redada del FBI en la propiedad del expresidente Donald Trump el 8 de agosto de 2022 tomó a Trump por sorpresa y provocó especulaciones inmediatas sobre exactamente por qué y cómo la agencia de aplicación de la ley obtuvo una orden de registro.

“Mi hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, se encuentra actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. … ¡Incluso irrumpieron en mi caja fuerte!”, Trump dijo en un comunicado emitido a través de su comité de acción política, Save America.

Trump llevó consigo 15 cajas de materiales clasificados a Mar-a-Lago cuando salió de la Casa Blanca y demoró meses en devolver los materiales a los funcionarios de los Archivos Nacionales.

El FBI y el Departamento de Justicia no han comentado sobre la redada, pero se sabe que el Departamento de Justicia está investigando cómo Trump posiblemente manejó mal los secretos del gobierno. Trump también enfrenta otros cargos potenciales del estado de Georgia derivados de su supuesta interferencia con las elecciones de 2020.

El jurista de la Universidad Estatal de Georgia, Clark D. Cunningham, experto en órdenes de registro e investigaciones criminales de interferencia en las elecciones de 2020, explica qué pudo haber llevado a la redada y qué nos dice la redada sobre el estado de la investigación federal sobre las actividades de Trump.

Un auto policial permanece frente a una entrada de la finca Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, el lunes 8 de agosto de 2022, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Wilfredo Lee)

1. Existen obstáculos legales para obtener una orden de allanamiento

La Constitución de los EU exige que todas las órdenes de cateo “describan en particular el lugar que se va a registrar y las... cosas que se van a incautar”.

Este requisito se remonta en parte a un famoso caso británico de la década de 1760 cuando los agentes del rey Jorge III registraron la casa de John Wilkes, un miembro de la oposición del Parlamento, en busca de documentos incriminatorios. La orden que usaron fue condenada por los tribunales como una "orden general" porque no nombraba específicamente a Wilkes, su casa o los documentos incautados.

Los tribunales y los comentaristas también criticaron la orden de Wilkes porque se basó en meras sospechas. Los fundadores de EU consideraron la orden de Wilkes como un ejemplo de lo que la Constitución debería evitar y agregaron la Cuarta Enmienda, que exige que las órdenes de allanamiento solo se emitan “sobre causa probable, respaldada por juramento”.

Las leyes de procedimiento penal ayudan a hacer cumplir estos requisitos constitucionales al exigir que las órdenes de allanamiento describan particularmente “evidencia de un delito… u otros artículos poseídos ilegalmente”.

Solo los jueces pueden emitir órdenes de allanamiento y deben determinar, con base en testimonios bajo juramento, que existe causa probable de que dichas pruebas u objetos se encontrarán en el lugar descrito en la orden.

Esto significa que un juez debe haber encontrado que había causa probable de que se había cometido un delito o que Trump estaba poseyendo ilegalmente artículos tomados de la Casa Blanca. La solicitud del FBI de una orden de registro también podría haber indicado la preocupación de que estos documentos fueran destruidos o sacados de las instalaciones.

El ex presidente Donald Trump en un evento en Conroe, Texas, el 29 de enero de 2022. (Jason Fochtman/Houston Chronicle via AP)

2. También existen posibles obstáculos políticos

En febrero de 2020, el entonces Fiscal General William Barr anunció nuevas restricciones que requieren que el FBI y otras agencias de aplicación de la ley obtengan permiso del Fiscal General antes de investigar a los candidatos presidenciales o su personal.

El sucesor de Barr, el fiscal general Merrick Garland, ha mantenido esta política en su lugar, manteniéndose en línea con las pautas generales del Departamento de Justicia que intentan evitar investigaciones políticamente cargadas.

Esto significa que esta búsqueda no se habría llevado a cabo sin la aprobación de Garland. Dada la tradición generalmente fuerte de independencia política en el Departamento de Justicia, no sorprende que el presidente Joe Biden y sus ayudantes no hayan sido informados con anticipación de la redada y se enteraron en Twitter.

3. El FBI podría haber encontrado más de lo que buscaba

La Corte Suprema dictaminó en un caso de 1990 que la policía que ejecutaba una orden que autorizaba la búsqueda de las ganancias de un robo también podía incautar legalmente armas que estaban a la vista.

Suponiendo que la orden del FBI autorizara solo la búsqueda de documentos clasificados tomados de la Casa Blanca, si el FBI encontrara "a simple vista" otra evidencia de delitos relacionados con las elecciones de 2020 o la insurrección del Capitolio del 6 de enero de 2021, probablemente podría haber tomado eso tambien.

ARCHIVO: En eta foto de archivo del 6 de enero, insurrectos leales al presidente Donald Trump se reúnen en el Capitolio federal en Washington. (AP Foto/José Luis Magaña, Archivo) SPANWX108

4. Puede haber una conexión con la posible interferencia electoral de Trump

Un gran jurado federal, solicitado por el Departamento de Justicia, ha estado investigando la presencia de documentos potencialmente clasificados en Mar-a-Lago desde al menos principios de mayo de 2022. Parece probable que algo haya sucedido recientemente para causar esta búsqueda urgente. Una posibilidad es que la orden de allanamiento se haya emitido en base a la información recopilada en una o más de las investigaciones penales relacionadas con la interferencia electoral de 2020.

En particular, el Departamento de Justicia obtuvo el 12 de julio de 2022 una orden para registrar el teléfono celular de John Eastman, exabogado de Trump. Como revelaron las audiencias del comité de la Cámara del 6 de enero, Eastman fue uno de los arquitectos principales del plan para impedir que el Congreso certificara la victoria de Biden.

Parece haber pocas dudas de que el Departamento de Justicia tenía justificaciones legales convincentes, quizás abrumadoras, para realizar esta búsqueda sin precedentes de la casa de un expresidente. Sin embargo, el secreto requerido para las investigaciones del Departamento de Justicia y los procedimientos del gran jurado significa que el país tendrá que ser paciente: las justificaciones de la búsqueda pueden hacerse públicas solo si se presentan cargos penales.

Artículo original en The Conversation