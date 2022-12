Colombia: Ciudadanos tiran bombas molotov a casa de hombre que habría envenenado a dos menores

COLOMBIA.- Ciudadanos del municipio de Soledad, Atlántico, lanzaron bombas molotov a la casa de un hombre que presuntamente envenenó a dos menores de edad.

Los agresores llegaron a bordo de un automóvil al barrio donde vive el presunto criminal, identificado como Sabel Beleño, y atacaron el domicilio usando piedras y palos.

Varios medios locales afirman que dentro de la vivienda también se pudieron escuchar detonaciones de arma de fuego. También se menciona que la vivienda estaba deshabitada porque el hombre huyó del lugar.

El hombre es señalado de envenenar a dos menores de edad y provocar la muerte de uno de ellos, esta acusación se agrava porque los dos eran sus hijastros.

Esto no se puede quedar así, le puede hacer lo mismo a otro niño. Ahora no sabemos si esta persona se voló o está huyendo, no sabemos nada", indicó un familiar de acuerdo al portal Noticias RCN.