Cine de Guatemala pone advertencia por “Ideología de género” en película “Lightyear”

GUATEMALA.-Fue este 16 de junio de 2022 cuando una usuaria en Twitter aseguro que en un cine de Guatemala puso una advertencia a sus clientes para la película de Lightyear, de Disney y Pixar por según ellos “Contiene escenas con ideología de genero”.

En el tuit se acompaño por dos fotografías en las que se puede ver en la pantalla el logo del “Cinema Bistro”, una de las salas de cine de la cadena Albacinema. Cuando se publico esta tena tenia más de 1500 interacciones y había sido compartido por mas de 600 veces, muchas de estas por usuarios quienes estaban en desacuerdo con esta advertencia.

La usuaria de este Twitter dio a saber que ella misma había tomado la fotografía la noche del 15 de junio, en Cinema Bistro, el cual esta ubicado en la zona 10 de Ciudad Guatemala. Por personal de este cine fue que se confirmó vía teléfono que el anuncio si es real.

Esta película la censuraron en 14 países

Esta película de Lightyear es el nuevo lanzamiento de la franquicia de Toy Story y ya ha sido censurada en 14 países, entre ellos esta Indonesia, Malasia, Egipto, Líbano y los Emiratos Árabes Unidos. Esta caricatura a sido desaprobada en estos países, esto durante su primera semana de estreno mundial, todo debido a una escena en la que se muestra un beso entre dos personajes femeninos.

Por medio de la Oficina de Regulación de Medios de Emiratos Árabes Unidos anteriormente también había prohibido películas como lo fue Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Eternals, donde se incluyen personajes con diversidad sexual, y su argumento es que los estándares de contenidos habían sido violados.

En Guatemala, Lightyear, tuvo estreno este 16 de junio de 2022, no ha sido censurada. Sin embargo, por parte de Cinema Bistro, advierte a sus clientes que esta película contiene “ideología de género”.

Se ha intentado contactar para más respuestas

Se a intentado comunicarse con el personal encargado de Albacinema vía telefónica, por medio de redes sociales y hasta por correo electrónico con el fin de consultar cual fue el motivo de considerar necesaria una advertencia para esta prelícuala, cual fue su reacción ante la viralización de este tuit y a qué se refieren con el hecho de advertirlo como “ideología de género”. Hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

A donde también se intento comunicarse fue con Albavisión, el consorcio mediático del que es parte Albacinema, y que es propiedad del empresario mexicano Ángel González González. Por personal de Albavisión fue que se facilitó un número de teléfono al que se podía consultar. Al hacer el llamado, respondió una persona que indicó que se estaban comunicando a la sala de Albacinema de Gran Vía, en la zona 7 de Ciudad de Guatemala, donde se aseguró, no se proyecta la película Lightyear.