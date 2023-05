Christian Brueckner, principal sospechoso en caso de Madeleine McCann, entrega carta y dibujos a policías

ALEMANIA.- Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de la niña Madeleine McCann, ocurrida en Portugal en 2007, envió una carta y unos dibujos “escalofriantes” a los policías de la cárcel en la que se encuentra.

Fue el jueves 25 de mayo cuando el Daily Mail dio a conocer los detalles de la carta y los dibujos hechos por Brueckner desde su celda.

En las hojas, Brueckner, quien se encuentra en prisión por violar a una mujer de 72 años en 2005, muestra su descontento y niega tener algún vinculo con el caso de Madeleine McCann.

¿Qué mostraban los dibujos?

De acuerdo con El Universal, uno de los dibujos que más llamó la atención de la audiencia fue el de una flor, cuyos pétalos decían “culpable” y “no culpable”, además de incluir la frase “Se acerca la primavera”.

Foto: Daily Mail

En otro dibujo, el sospechoso hizo un túnel de ladrillos y puertas con un pasillo oscuro, el cual se interpretó como el pasillo de la cárcel de Oldenburg, Alemania, donde está ingresado.

Foto: Daily Mail

¿Qué decía la carta escrita por Brueckner?

Respecto a la carta, Brueckner reiteró nuevamente su inocencia, y denunció que la policía alemana lo señaló a él porque no ha dado con el verdadero culpable de la desaparición de Madeleine, quien fue vista por última vez el 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz, Portugal.

No te puedes imaginar cómo es cuando todo el mundo cree que eres un asesino de niños y no lo eres. Me dijeron hace mucho tiempo que la oficina del fiscal estaba cerrando el caso de Maddie porque no hay ni la más mínima evidencia. Nunca habrá un juicio. Los fiscales no están diciendo nada al público porque deben entregar los archivos a mis abogados y contienen mucho material que confirma mi inocencia”, dice Brueckner en parte de la carta dada a conocer por Daily Mail.

“La tortura por la que estoy pasando es la mejor evidencia que puedo tener. Si alguien me hubiera dicho cosas así antes, habría dicho: ‘No, no te creo’. Esto es Alemania y no Pakistán. No puedo decir el tratamiento real que recibo porque no tengo las palabras adecuadas para describirlo. Por supuesto, todo esto sucede por orden de la BKA (policía criminal alemana)”, finalizó.