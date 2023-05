“Nunca nos rendiremos”, padres de Madeleine McCann celebran su cumpleaños número 20

REINO UNIDO.- Los padres de Madeleine McCann celebraron el cumpleaños número 20 de la joven, y aseguraron que “nunca se rendirán” en la búsqueda de su hija desaparecida.

A través de la página de Facebook “Find Madeleine”, Kate y Gerry McCann prometieron continuar la búsqueda tras 16 años de su desaparición.

Madeleine desapareció el 3 de mayo de 2007 durante unas vacaciones de la familia en Praía da Luz, Portugal, cuando la niña tenía 3 años.

No hay rastro de Madeleine

Pese a la campaña que ha realizado su familia a nivel internacional, la policía, y que ha costado millones de libras, las autoridades nunca encontraron rastro de ella.

Te amamos y te estamos esperando. Nunca nos vamos a rendir", escribieron los padres de Madeleine junto a una felicitación de cumpleaños.

¿Qué se sabe sobre el sospechoso por la desaparición de Madeleine?

En abril pasado, un tribunal de Alemania decidió no escuchar el caso de delitos sexuales en contra de un hombre que es el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine.

En octubre de 2022, los fiscales de Braunschweig acusaron a Christian Brueckner de varios cargos relacionados con delitos sexuales que presuntamente cometió entre los años 2000 y 2017 en Portugal.

No obstante, el tribunal decidió no saber del caso debido a que el lugar en el que se encuentra no era el último lugar donde vivió Bruecnker en Alemania.

Por su parte, en junio de 2020, funcionarios de Portugal identificaron a Brueckner como sospechoso de la desaparición de Madeleine, aunque este ha negado estar relacionado con el caso.

Mujer asegura ser Madeleine McCann

A inicios de año, Julia Wendell, de 21 años, se volvió viral tras afirmar en redes sociales que podría ser Madeleine McCann.

Las publicaciones de Wendell se viralizaron inmediatamente ayudadas por los rasgos similares que compartía la joven con McCann, además de asegurar que tuvo una niñez difícil con brechas que sus padres no estaban dispuestos a explicar.

No obstante, las autoridades no creyeron la versión de la joven, que finalmente, tras ser sometida a una prueba de ADN arrojó resultados negativos.

Con información de Sky News.