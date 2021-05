China aterriza con éxito en Marte con su robot Zhurong

China también llegó a Marte.

La sonda china Tianwen-1, que transporta el primer robot marciano chino, Zhurong, aterrizó con éxito en el planeta rojo, según anunciaron los medios estatales del país este sábado hora local.

The lander carrying China's first Mars rover #Zhurong has touched down on the Red Planet, the China National Space Administration confirmed on Saturday morning. Zhurong has been designed to operate in the Red Planet for at least 90 Martian days.



