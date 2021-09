Caso George Floyd: Ex policías acusados de violar derechos de arrestado se declaran "no culpables"

MINEAPOLIS, Estados Unidos.- Cuatro ex policías de Minneapolis acusados de violar los derechos civiles de George Floyd se declararon inocentes el martes en una audiencia federal que incluyó argumentos sobre varias mociones previas al juicio, incluidas solicitudes para celebrar juicios separados.

Un gran jurado federal acusó a Derek Chauvin, Thomas Lane, J. Kueng y Tou Thao en mayo por presuntamente privar a Floyd de sus derechos mientras actuaba bajo la autoridad del gobierno el 25 de mayo de 2020, mientras Floyd, de 46 años, estaba boca abajo, esposado y no resistir en una restricción que fue capturada en un video de un transeúnte. Su muerte provocó protestas en todo el mundo y pedidos de cambios en la policía.

Los cuatro hombres comparecieron en la audiencia de forma remota por videoconferencia. Chauvin, vestido con una camiseta sencilla, apareció desde una pequeña habitación en la prisión de máxima seguridad del estado, donde está cumpliendo una sentencia de 22 años y medio por asesinato en la muerte de Floyd. Los otros tres hombres aparecieron de forma remota junto a sus abogados.

Policías se declararon "no culpables" en interrogatorios por separado

El juez federal Tony Leung preguntó a cada hombre por separado cómo se declararía y cada uno respondió claramente: "No culpable".

La audiencia también abordó aproximadamente 40 mociones previas al juicio, aunque muchas fueron similares. La mayoría de las mociones eran rutinarias, como acordar cuándo se revelarían los nombres de los testigos. Pero Leung escuchó argumentos orales sobre dos cuestiones y ordenó a los abogados que presentaran argumentos adicionales por escrito sobre esas mociones.

Los abogados de Lane y Kueng pidieron al juez que elimine el lenguaje de la acusación que dice que sus clientes habían sido agentes de policía desde diciembre de 2019. Earl Gray, el abogado de Lane, dijo que su cliente todavía estaba en formación y permaneció bajo supervisión durante meses. Gray dijo que Lane estaba trabajando en su cuarto turno sin supervisión cuando se encontró con Floyd. Tom Plunkett, el abogado de Kueng, dijo que su cliente estaba en su tercer turno sin supervisión. Ambos abogados dijeron que el lenguaje en la acusación que indica lo contrario sería injusto.

“El sentido común dicta que un oficial de la ley con cuatro días en el trabajo sería menos apto para intervenir”, argumentó Gray.

Piden ex policías juicios separados a los de Derek Chauvin

El fiscal Manda Sertich dijo que los hombres eran oficiales en diciembre de 2019: se graduaron de la academia de policía y prestaron juramento.

Kueng, Thao y Lane también piden que sus juicios federales se separen de los de Chauvin, diciendo que sufrirían un prejuicio injusto si fueran a juicio junto con él.

Plunkett escribió en documentos judiciales que las pruebas contra Chauvin confundirían al jurado y privarían a Kueng de su derecho a un juicio justo. Gray argumentó en el tribunal que "todo el mundo sabe que Derek Chauvin fue condenado por asesinato", por lo que un jurado tendría dificultades para presumir la inocencia de los otros ex oficiales.

El abogado Robert Paule argumentó que muchas de las pruebas contra Chauvin no entrarían en juego contra su cliente, Thao. Paule también argumentó que, dado que parece que Lane y Kueng tienen la intención de utilizar su falta de experiencia como defensa, Thao, que había sido oficial durante más de ocho años, debería ser juzgado solo.

Leung no dio ninguna indicación de cómo gobernaría. Dijo que este caso tiene evidencia de video, que muestra lo que hizo o no hizo cada acusado. También dijo que separar los juicios en un tribunal federal no es común, pero sucede. Preguntó a los fiscales por qué los hombres deberían ser juzgados juntos.

Sertich dijo que el caso del estado contra los hombres se separó debido a las restricciones de espacio causadas por la pandemia de Covid-19, pero la corte federal tiene más espacio. También dijo que los miembros del jurado sabrán sobre la condena por asesinato de Chauvin, ya sea que esté sentado en la sala del tribunal con los otros tres ex oficiales o no.

"No puedo respirar", advirtió Floyd antes de morir asfixiado en arresto

Mientras arrestaban a Floyd, repetidamente dijo que no podía respirar cuando Chauvin lo inmovilizó contra el suelo. Kueng y Lane ayudaron a contener a Floyd; Kueng se arrodilló sobre la espalda de Floyd y Lane sujetó las piernas de Floyd, según la evidencia en la corte estatal. Thao contuvo a los transeúntes y les impidió intervenir durante la restricción de 9 minutos y medio.

Si bien los cuatro oficiales están acusados en términos generales de privar a Floyd de sus derechos mientras actuaban bajo la autoridad del gobierno, la acusación desglosa los cargos. Un cargo contra Chauvin alega que violó el derecho de Floyd a estar libre de incautación y fuerza irrazonables por parte de un oficial de policía.

Thao y Kueng están acusados de violar el derecho de Floyd a estar libre de un ataque irrazonable al no intervenir para detener a Chauvin mientras se arrodillaba sobre el cuello de Floyd. Los cuatro agentes están acusados de privar a Floyd de sus derechos cuando no le proporcionaron atención médica.

Los cuatro ex oficiales también fueron acusados en un tribunal estatal, donde Chauvin fue condenado en abril por asesinato y homicidio involuntario. Los otros tres exoficiales se enfrentan a un juicio estatal el próximo mes de marzo por complicidad en los cargos.

Chauvin también está acusado en una acusación federal separada que alega que violó los derechos civiles de un niño de 14 años en 2017.

Mientras tanto, el gobierno federal está investigando las prácticas policiales en Minneapolis. La investigación conocida como "patrón o práctica", que examina si existe un patrón o práctica de actuación policial inconstitucional o ilegal, incluye.