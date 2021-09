Caso Gabby Petito: Qué se sabe del caso de la mujer desaparecida luego de un viaje con su prometido

FLORIDA.-Las autoridades estadounidenses están buscando a una mujer de Florida que desapareció durante un viaje por carretera con su prometido.

Gabrielle "Gabby" Petito, de 22 años, no ha hablado con su familia desde finales de agosto, cuando visitaba el Parque Nacional Grand Teton de Wyoming con su novio, revela la BBC.

La policía dice que el novio, Brian Laundrie, de 23 años, que regresó a casa, ahora es una persona de interés en el caso.

La pareja había estado documentando su viaje en autocaravana por el país en las redes sociales.

Laundrie regresó a su casa en Florida el 1 de septiembre, dice la policía. Los padres de Petito denunciaron su desaparición 10 días después.

Pero la policía dice que, aunque el señor Laundrie se niega a hablar con ellos sobre su desaparición, no ha sido acusado de ningún delito.

La familia de Petito ha pedido a Laundrie que dé respuestas, incluso cuándo la vio por última vez y "por qué dejó a Gabby sola y condujo su camioneta a Florida".

Policías de Utah publican escalofriantes imágenes de bodycam

Este día se han publicado imágenes de la cámara corporal de la policía de los oficiales hablando con Gabby Petito y su novio, Brian Laundrie, en Utah después de que respondieron a una llamada al 911 sobre un incidente doméstico un mes antes de que se denunciara su desaparición.

El Departamento de Policía de la ciudad de Moab publicó las imágenes de una hora de su interacción con la pareja cuando detuvieron su camioneta blanca afuera del Parque Nacional Arches en Moab el 12 de agosto.

En las imágenes, obtenidas por ABC7, Petito sollozaba mientras hablaba con un oficial.

“Tengo un TOC muy grave. Me estaba disculpando con él diciéndole que lamento haber sido tan cruel ", le dijo Petito al oficial.

El Departamento de Policía la busca.

“Hemos estado peleando toda la mañana. Antes no me dejaba entrar en el coche... me dijo que tenía que calmarme ".

“A veces se pone nerviosa, trato de distanciarme de ella. Cerré el auto con llave ”, comentó Laundrie al oficial.

“Le dije: 'Vamos a tomarnos un respiro'. Tenía su teléfono. Estaba tratando de alejarla para decirle: 'Solo demos un paso atrás' ”, señaló , y agregó que Petito lo golpeó con su teléfono.

Laundrie también le dijo al oficial que Petito había agarrado el volante de su camioneta para hacer que se detuviera mientras la policía los seguía.

Su novio regresó solo en su camioneta a la casa de Florida que compartían el 1 de septiembre y hasta ahora se ha negado a cooperar con las autoridades.

La policía de Florida lo declaró una persona de interés el miércoles, ya que la búsqueda de la mujer desaparecida se volvió cada vez más desesperada.