Caso Breonna Taylor: 2 policías baleados durante protestas

LOUISVILLE, Kentucky.- Horas después de que un gran jurado de Kentucky no presentara cargos contra la policía de Louisville por la muerte de Breonna Taylor y los manifestantes salieran a las calles, las autoridades dijeron que dos oficiales fueron baleados y heridos el miércoles por la noche durante las manifestaciones que expresaban su enojo por los asesinatos de negros a manos de la policía.

El jefe de policía interino de Louisville, Robert Schroeder, dijo que un sospechoso estaba detenido, pero no ofreció detalles sobre si esa persona estaba participando en las manifestaciones. Él dice que se espera que ambos oficiales se recuperen y que uno se someterá a una cirugía.

Dice que los agentes recibieron disparos después de investigar informes de disparos en una intersección donde había una gran multitud.

Se escucharon varios disparos cuando los manifestantes en el centro de Louisville intentaron evitar los bloqueos policiales, avanzando por un callejón mientras los oficiales lanzaban bolas de pimienta, según un periodista de Associated Press. La gente se tapaba los oídos, huía y buscaba desesperadamente lugares para esconderse. La policía con armas largas invadió el área, luego oficiales con equipo antidisturbios y vehículos de estilo militar bloquearon las carreteras.

La violencia se produce después de que los fiscales dijeron que dos oficiales que dispararon sus armas contra Taylor, una mujer negra, tenían justificación para usar la fuerza para protegerse después de enfrentarse a disparos de su novio. Los únicos cargos fueron tres cargos de puesta en peligro sin sentido contra el oficial despedido Brett Hankison por disparar contra una casa al lado de la de Taylor con personas adentro.

El FBI todavía está investigando posibles violaciones de la ley federal en relación con la redada en la casa de Taylor el 13 de marzo.

Ben Crump, abogado de la familia de Taylor, denunció la decisión como "indignante y ofensiva", y los manifestantes gritaron: "¡Sin justicia, no hay paz!" inmediatamente marchó por las calles.

Estallaron riñas entre la policía y los manifestantes, y algunos fueron arrestados. Los oficiales dispararon explosiones y se encendieron algunos pequeños incendios en una plaza que ha estado en el centro de las protestas, pero se había despejado en gran parte antes del toque de queda nocturno cuando los manifestantes marchaban por otras partes del centro de Louisville. Decenas de coches patrulla bloquearon la principal vía de la ciudad.

Un manifestante es sometido contra el suelo | AP

Los manifestantes también marcharon en ciudades como Nueva York, Chicago, Washington, D.C., Atlanta y Filadelfia.

Taylor, una trabajadora médica de emergencia, recibió varios disparos de agentes blancos que ingresaron a su casa con una orden judicial de no tocar durante una investigación de narcóticos. Sin embargo, el fiscal general del estado, Daniel Cameron, dijo que la investigación mostró que los oficiales se anunciaron antes de ingresar. La orden utilizada para registrar su casa estaba relacionada con un sospechoso que no vivía allí, y no se encontraron drogas dentro.

Junto con el asesinato de George Floyd en Minnesota, el caso de Taylor se convirtió en una piedra de toque importante para las protestas a nivel nacional que llamaron la atención sobre el racismo arraigado y exigieron una reforma policial. La imagen de Taylor ha sido pintada en las calles, estampada en carteles de protesta y serigrafiada en camisetas usadas por celebridades. Varias celebridades afroamericanas prominentes se unieron a quienes instaron a que los oficiales fueran acusados.

El anuncio provocó tristeza, frustración y enfado porque el gran jurado no fue más allá. Cada uno de los cargos de peligro injustificado conlleva una sentencia de hasta cinco años.

Morgan Julianna Lee, una estudiante de secundaria en Charlotte, Carolina del Norte, vio el anuncio en su casa.

"Es casi como una bofetada en la cara", dijo la joven de 15 años por teléfono. "Si yo, como mujer negra, alguna vez necesito justicia, nunca la conseguiré".

El gobernador Andy Beshear, un demócrata, dijo que autorizó un despliegue limitado de la Guardia Nacional. También instó a Cameron, el fiscal general del estado, a publicar en línea todas las pruebas que pudieran publicarse sin afectar los cargos presentados.

“Aquellos que actualmente sienten frustración, se sienten heridos, merecen saber más”, dijo.

El caso expuso la gran brecha entre la opinión pública sobre la justicia para quienes matan a estadounidenses negros y las leyes bajo las cuales se acusa a esos oficiales, que generalmente favorecen a la policía y no suelen dar lugar a acusaciones criminales pronunciadas.

Oficiales preparan sus armas ante los centenares en la protesta por Breonna Taylor | AP

En una conferencia de prensa, Cameron se refirió a esa desconexión: "El derecho penal no está destinado a responder a todos los dolores y penas".

“Pero mi corazón se rompe por la pérdida de la señorita Taylor. ... Mi madre, si me llegara a pasar algo, lo encontraría muy difícil ”, agregó, ahogándose.

Pero Cameron, quien es el primer fiscal general negro del estado, dijo que los agentes actuaron en defensa propia después de que el novio de Taylor les disparara. Añadió que Hankison y los otros dos agentes que entraron al apartamento de Taylor se anunciaron antes de entrar, por lo que no ejecutaron la orden de "no llamar", según la investigación. Desde entonces, la ciudad ha prohibido tales órdenes.

“De acuerdo con la ley de Kentucky, el uso de la fuerza por (los oficiales Jonathan) Mattingly y (Myles) Cosgrove estaba justificado para protegerse”, dijo. "Esta justificación nos prohíbe presentar cargos penales por la muerte de la señorita Breonna Taylor".

El novio de Taylor, Kenneth Walker, abrió fuego cuando la policía irrumpió y golpeó a Mattingly. Walker le dijo a la policía que escuchó golpes pero que no sabía quién entraba y disparó en defensa propia.

Breonna Taylor, la mujer asesinado por policías que irrumpieron en su hogar | AP

Cameron, que es republicano, es un protegido del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y algunos lo han etiquetado como su heredero aparente. El suyo también fue uno de los 20 nombres en la lista del presidente Donald Trump para cubrir una futura vacante en la Corte Suprema.

En una conferencia de prensa, Trump leyó una declaración de Cameron, diciendo que "la justicia no suele ser fácil". Más tarde tuiteó que estaba "orando por los dos policías que recibieron disparos".

El candidato presidencial demócrata Joe Biden y su compañera de fórmula, Kamala Harris, están pidiendo una reforma policial.

Biden dice que mientras continúa una investigación federal, "no necesitamos esperar el juicio final de esa investigación para hacer más para hacer justicia a Breonna". Dijo que el país debería comenzar por abordar el uso de fuerza excesiva, prohibir los estranguladores y revisar las órdenes de detención contra los golpes.

“Nunca debemos dejar de pronunciar el nombre de Breonna mientras trabajamos para reformar nuestro sistema de justicia, incluida la revisión de las órdenes de arresto”, dijo Harris en Twitter.

Hankison fue despedido el 23 de junio. Una carta de despido enviada por el jefe de policía interino de Louisville, Robert Schroeder, dijo que había violado los procedimientos al mostrar "extrema indiferencia por el valor de la vida humana" cuando disparó su arma "sin sentido y a ciegas".

Mattingly, Cosgrove y el detective que buscó la orden, Joshua Jaynes, fueron reasignados administrativamente.

La semana pasada, la ciudad resolvió una demanda contra los tres oficiales presentada por la madre de Taylor, Tamika Palmer, acordando pagarle $ 12 millones y promulgar reformas policiales.