“Cartera al rescate”; Trabajadora postal salva la vida de una mujer al notar que su correo se acumulaba

NEW HAMPSHIRE.-Kayla Berridge es una trabajadora postal del pueblo de Newmarket en New Hampshire, quien se convirtió en una heroína local luego de ayudar a salvar la vida de una mujer.

Durante su turno el 27 de enero, la cartera notó que en la casa de una residente se había acumulado el correo por cuatro días. Según Berridge, era una mujer de más de 80 años con la que ocasionalmente charlaba.

No la había visto en bastante tiempo y noté que su correo no estaba siendo recogido, por lo que me preocupé un poco", comentó Berridge a CNN este viernes.