Camilla se convierte en Reina Consorte tras la muerte de la Reina Isabel II

La muerte de la Reina Isabel II allanó el camino para una nueva reina del Reino Unido, o al menos una Reina Consorte: Camilla.

Antes de su muerte, ocurrida este jueves, la monarca con más años de servicio en la historia real había declarado que era su "deseo sincero" que su nuera, que alguna vez fue controvertida, "sea conocida como Reina Consorte".

El título real está reservado para la esposa de un Rey gobernante, pero no tiene el poder y la importancia del soberano reinante, lo cual ahora será el esposo de Camilla, el nuevo monarca Carlos, de 73 años.

Es un papel que depende completamente de que ella esté casada con el rey, lo que significa que no tomará el trono si él muere antes que ella.

Aún así, una reina consorte es "coronada con el Rey, en una ceremonia similar, pero más simple", señala la Familia Real, "a menos que se decida lo contrario".

De hecho, esa opción se había descartado por completo hasta la sorpresiva declaración de Isabel II en febrero de 2022, el día antes de su Jubileo de Platino celebrando 70 años en el trono.

Te puede interesar: Muerte de la Reina Isabel II: Un doble arcoíris corona el Palacio de Buckingham

Hasta esa bendición, la familia real había insistido durante mucho tiempo en que Camilla, de 75 años, solo recibiría el título de "Princesa Consorte".

“No era inevitable que la duquesa se convirtiera en Reina Consorte”, insistió Patrick Harrison, quien coordinó los planes de medios para la boda de Carlos y Camila, a Vanity Fair.

Cuando se supo la noticia, en la década de 1990, del romance de Charles con Camilla Parker Bowles, que comenzó cuando ambos aún estaban casados con otras personas, provocó una de las crisis más grandes en la historia real reciente.

Muchos en ese momento incluso especularon que podría evitar que el entonces heredero se convirtiera en Rey.

La entonces esposa de Carlos, la Princesa Diana, había culpado a Camilla por el final de su matrimonio, diciendo: "Éramos tres en este matrimonio, por lo que estaba un poco abarrotado".

Inicialmente, se rumoreaba que la Reina Isabel II estaba entre las más enfurecidas, y al parecer llamó a Camilla "mujer malvada", narra el NYP.

No quiero tener nada que ver con ella”, le dijo a Charles al mismo tiempo, según el libro del biógrafo real Tom Bower, “Rebel Prince”.

Ni la reina ni su esposo, el difunto Príncipe Felipe, asistieron a la boda de su hijo mayor con Camila en 2005.

Fue entonces cuando se anunció que Camilla sólo sería "Princesa Consorte ", así como la duquesa de Cornualles, en lugar de heredar el título de princesa de Gales de la difunta Diana.

La biógrafa real Penny Junor, autora de "La duquesa", insistió a Vanity Fair que a la reina "siempre le había gustado" Camilla.

Hubo una gran idea errónea antes de que Carlos y Camilla se casaran de que a la reina no le gustaba ella y la quería fuera de la vista y fuera de la vida del príncipe”, dijo Junor. “Ella quería a Camilla fuera de la vida [de Charles], no porque no le gustara personalmente, sino porque podía ver un gran daño que se estaba haciendo a la monarquía”, insistió. “Creo que la Reina siempre ha querido mucho a Camilla”, dijo. “Ahora ve que Camilla ha sido un apoyo leal y fiel para Charles, y le está muy agradecida por eso”.