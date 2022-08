Cadáver semidesnudo llega a tierra en lujoso enclave de los Hamptons [Imágenes]

Un cadáver semidesnudo llegó a tierra en un lujoso enclave de Hamptons esta semana, dejando a los testigos atónitos ante la vista espantosa.

El cuerpo de Keith Viagas, de 63 años, fue descubierto el lunes por la mañana por dos kayakistas que yacían boca abajo en la costa de Sag Harbor Cove, en el pueblo "rico" donde celebridades como Billy Joel y Richard Gere tienen casas, menciona el NYP.

Estaba desnudo, aparte de una camisa negra alrededor del cuello, calcetines negros o botines de baño”, dijo un testigo a Page Six. “Fue un espectáculo espantoso tropezarse en una hermosa mañana del verano de agosto”.

La causa de la muerte será determinada por la oficina del médico forense del condado de Suffolk, pero la policía no sospecha que haya sido un crimen.

Es un residente a largo plazo, pero no fue reportado como desaparecido porque normalmente se ausentaba por un par de días y luego regresaba”, dijo a The Post la teniente de policía de Southampton, Susan C. Ralph.