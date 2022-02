Brian Laundrie, feminicida confeso de Gabby Petito, fue devorado por animales: autopsia

DENVER, Colorado.- Brian Laundrie, feminicida confeso de Gabby Petito, fue baleado, sumergido y devorado por animales antes de que las autoridades finalmente lo encontraran.

El lunes, el médico forense de Sarasota, el Dr. Wilson Broussard, publicó su informe completo y detallado, describiendo la condición exacta de los restos del joven de 23 años cuando finalmente fue descubierto en la Reserva Carlton el 20 de octubre después de una persecución masiva.

El informe describe ampliamente la manera en que los restos óseos finalmente se encontraron a la vista, esparcidos sobre el suelo de tierra. No quedaba tejido blando y la escena "carecía del olor a descomposición".

El hallazgo de los restos de Brian Laundrie

Hubo dos escenas principales de evidencia, a unos 250 pies de distancia: en una, los investigadores encontraron efectos personales que incluían un par de pantalones cortos verdes, dos zapatos sin cordones, un anillo de metal blanco y una mochila que contenía una tienda de campaña y bengalas. La tienda no se había levantado.

También encontraron un revólver de punta chata .357 magnum. El arma tenía dos rondas vivas en la recámara y una gastada. Usando un detector de metales, también encontraron una sola bala debajo de unas pocas pulgadas de tierra.

En el segundo sitio, encontraron una media nota escrita a mano y un sombrero con el logo "MOAB Coffee Roasters", así como varios restos óseos de animales, incluidos dos jabalíes y una vaca. Cerca encontraron una bolsa seca que contenía un diario con una caja de madera, que a su vez contenía un pequeño cuaderno y varias fotografías, incluidas algunas del propio Laundrie.

El esqueleto en sí estaba casi completo. El cráneo estaba en múltiples fragmentos "consistentes con una herida de bala en la cabeza".

Brian Laundrie fue devorado por animales

Mientras tanto, muchos de los huesos más grandes mostraron evidencia de "depredación animal moderada a extensa" que se "caracteriza por marcas de desgarramiento, roer y masticar". Los posibles culpables fueron identificados como los carnívoros y omnívoros residentes de la Reserva, incluidos perros salvajes, coyotes, roedores y mapaches.

Aunque la hermana de Laundrie dijo a los investigadores que su hermano dominaba la mano derecha, como se indica en el informe, la autopsia mostró que se disparó una vez en la sien izquierda.

Exámenes toxicológicos no detectaron drogas en su sistema.

La identidad de Laundrie eventualmente se confirmaría a través de registros dentales, también mostró el informe.

En su sección del informe, el investigador Ronald L. Busbee, Jr. escribió que seis días después del descubrimiento del cuerpo, entrevistó a los padres de Laundrie, Christopher y Roberta, quienes le dijeron que su hijo había estado muy saludable y no tenía antecedentes médicos conocidos. que no tomaba ningún medicamento y que no tenía médico de cabecera conocido.