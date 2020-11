¿Bernie Sanders predijo reacción de Trump a votos por correo?

WASHINGTON, D.C.- Este miércoles, el político Bernie Sanders se ha colocado como casi un vidente por un video en el que aparece describiendo, con lujo de detalles, el actual escenario electoral entre Donald Trump y Joe Biden.

Aunque lo que se vive actualmente en Estados Unidos y particularmente con Donald Trump, tiene un origen desde que supo sobre la opción de votar por correo por la pandemia, pues siempre la ha considerado como más propensa para hacer fraude electoral.

Un clip de una entrevista con Jimmy Fallon fue el que se hizo viral, para determinar si es que Sanders vio el futuro o, más bien, dijo algo que ya muchos analistas esperaban.

Primera declaración

“Mi opinión es que todos los votos deben contarse. Por razones que ahora no puedo explicar ahora, sospecho que, en estados como Pensilvania, Michingan o Wisconsin, así como otros, que van a recibir grandes cantidades de voto por correo”.

"Por supuesto que todo voto debe ser contado. La polémica podría pasar por algunas leyes en ciertos estados –que no toman en cuenta, por ejemplo, los votos que llegan después del día y la hora de cierre y allí es donde la eficiencia del servicio postal es vital–, pero tal vez a lo que se refiere Sanders es a la posibilidad de la intervención de la Suprema Corte. Habría que decir que esta, en el caso Bush vs. Gore, solo intervino en el recuento, que es otro tema.

"Las grandes cantidades de voto por correo son parte de un escenario que se esperaba. De hecho, desde hace algunas semanas se hablaba de un récord histórico. Y así fue. El diario “La Vanguardia” anota que, según la organización U.S. Elections Project, se superaron los cien millones de sufragios".

Segunda declaración

“En otros estados como Florida y Vermont, no podrán, por razones oscuras, empezar a contarlos hasta el día de las elecciones o cuando la votación termine. Cada estado tiene sus propias reglas: mientras que algunos empiezan a contar los votos anticipados antes, otros esperan. Si bien esto que no significa necesariamente que operen por razones “oscuras”, hay quejas de que estas responden a intereses partidarios. En todo caso, con eso en mente, es evidente que los resultados se demoren en publicarse. Allí no hay novedad".

"Valdría, eso sí, mencionar que las elecciones no suelen ser tan ajustadas como esta. Esto significa -que es costumbre que un candidato se destaque en cada estado y que matemáticamente, aun cuando no se han contabilizado todos los votos, ya se pueda hablar de un ganador".

Frase: “Lo que las encuestas y estudios muestran es que, por alguna razón, son los demócratas quienes utilizan más el voto por correo. Los republicanos suelen ir más a los centros de votación”.

"Se trata de un dato que hay que tomar con pinzas, pero quizás la información más concreta la incluyó “The Washington Post” en uno de sus artículos. Allí se cita una encuesta de la Universidad de Monmouth que destaca el cambio de opinión del electorado sobre el voto por correo, y que hace evidente una divergencia de opiniones entre demócratas y republicanos. Hacia agosto, los primeros eran 50% más dados a utilizar esta forma de sufragar que los segundos".

Habría sido, explica la nota, la postura crítica de Trump la que habría convencido a los republicanos a asistir a las urnas el día de la elección. A ello habría que sumarle el dato del portal de “USA Today”, que cita a la organización U.S. Elections Project para afirmar que el 49% de las 33 millones de boletas electorales de 19 estados pertenecen a los demócratas.

Tercera declaración

“Es probable que los primeros votos que se contabilicen sean los que se emitan ese mismo día, es decir, de los republicanos. Y el miedo es que, a las 22:00 del día de las elecciones, Trump esté ganando en Michigan, Pensilvania, Wisconsin, y aparezca en la televisión diciendo: ‘Gracias por elegirme, se acabó, tenga un buen día’. Pero en los días siguientes, los votos por correo empiecen a mostrar a Biden como ganador y Trump diga: ‘¿no ven? Les dije que habría fraude, que esos votos estaban manipulados. Así que no voy a dejar el cargo’”.

"La reacción de Trump también estaba entre los posibles escenarios. De hecho, más allá de cualquier elucubración, el mandatario se esforzó en varios momentos en acusar de fraude el voto por correo, así como dejar en claro su renuencia a dejar el poder de forma pacífica".