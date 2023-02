Bebé huérfana salvada de los escombros del terremoto en Siria está bajo vigilancia tras intento de secuestro; muchos extraños afirman falsamente ser sus parientes

SIRIA.- La niña que nació bajo los escombros de su casa arrasada por el terremoto en Siria la semana pasada y sobrevivió milagrosamente, está bajo vigilancia policial en el hospital, después de que extraños comenzaron a aparecer afirmando ser parientes, dijo su médico.

La recién nacida llamada Aya, que en árabe significa “una señal de Dios”, se ha estado recuperando en el Hospital Cihan en el norte de Siria desde que la encontraron con su cordón umbilical aún unido a su madre muerta después del desastre del 6 de febrero.

El milagroso rescate de Aya rápidamente llegó a los titulares mundiales y provocó ofertas de ayuda de todo el mundo, pero su médico, Hani Maarouf, dijo que también atrajo una atención no deseada.

Intento de secuestro

Varias personas se han presentado en el hospital en los últimos días afirmando falsamente estar emparentadas con Aya, lo que provocó que la policía local la vigilara en medio de temores de un complot de secuestro, dijo el médico.

Un grupo de hombres armados irrumpió en el mismo hospital el lunes por la noche y atacó al director de la clínica, pero un funcionario rápidamente negó los informes de las redes sociales de que se trataba de un intento de secuestro, informa el NY Post.

El funcionario, que no quiso ser identificado, dijo que el director del hospital sospechaba que un enfermero que estaba tomando fotos de Aya planeaba secuestrarla y lo echó. El enfermero regresó unas horas después flanqueado por los pistoleros. Sin embargo, los hombres armados dijeron a los policías que protegían a Aya, que iban tras el director del hospital y que no estaban interesados en la bebé, dijo el funcionario. No quedó claro de inmediato qué tan gravemente herido quedó el director después de la golpiza.

Una tía paterna se hará cargo de ella

Mientras tanto, una de los parientes de Aya dijo que se esperaba que la recién nacida fuera dada de alta del hospital el martes o miércoles.

La tía paterna de Aya, quien recientemente dio a luz y sobrevivió al terremoto, la criará, dijeron familiares anteriormente.

La madre, el padre y los cuatro hermanos de la bebé murieron cuando el terremoto de 7,8 grados de magnitud devastó Siria y la vecina Turquía la semana pasada.

Los equipos de rescate descubrieron a Aya unas 10 horas después cuando excavaban entre los escombros del edificio de apartamentos de cinco pisos de la familia.

Las imágenes virales y desgarradoras del dramático rescate de la recién nacida mostraban a un hombre corriendo frenéticamente de los escombros agarrando a la bebé cubierta de polvo.

El número de muertos por el terremoto ha superado los 37 mil y los sobrevivientes aún están siendo sacados de entre los escombros más de una semana después.

