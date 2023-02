Bebé de 1 año muere en accidente luego de que mujer roba auto con él adentro

MILWAUKEE.- Un bebé de 13 meses de Milwaukee murió después de que una “conocida” de su madre le robara el auto mientras él estaba adentro y lo chocara minutos después, dijeron las autoridades.

Zarion Robinson fue declarado muerto en el Children's Hospital a la 1:10 de la madrugada del sábado pasado, menos de dos horas después de que una mujer de 31 años chocara el Pontiac blanco de su madre mientras él pequeño estaba en el asiento trasero, informó la estación de noticias TMJ4 .

Zarion, quien murió el mismo día que cumplió 13 meses, estaba en un asiento de seguridad, pero no estaba asegurado, en la parte trasera del automóvil de su madre fuera de su casa el viernes por la noche, dijo el medio. Mientras su madre corría rápidamente al interior, una mujer no identificada se alejó a toda velocidad en el Pontiac, sólo para destruirlo en un accidente de dos autos momentos después, alrededor de las 23:30 horas.

Los primeros en responder encontraron a Zarion despierto y llorando en su asiento, que estaba boca abajo en el piso del asiento trasero del Pontiac, según TMJ4. Tanto él como la conductora fueron transportados al hospital, donde el bebé finalmente fue declarado muerto con su madre a su lado. La presunta ladrona fue tratada por lesiones que no ponen en peligro su vida antes de ser detenida.

La policía le dijo al medio que los ocupantes del otro automóvil, un Dodge Caravan verde, huyeron de la escena.

En una entrevista con el Wisconsin Journal Sentinel, la madre de Zarion, Mikayla Tweedie, dijo que la ladrona de autos denunciada era una "conocida" suya que estaba sentada en el asiento trasero del vehículo antes de irse.

Mi prima y yo entramos para dejar al gato de mi prima… Ella se encargó de subirse al asiento del conductor y arrancó con mi hijo en el auto. La llamé y le dije que no me importaba el auto, sólo quería que me devolviera a mi bebé”, relató la afligida madre.