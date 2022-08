Banco central de China recorta sus tasas de interés; busca combatir la ralentización de su economía

CHINA.-El Banco Popular de China (BPC) recortó esta semana sus tasas de interés en un intento de hacer frente a la desaceleración del crecimiento económico y a las dificultades que atraviesa el sector inmobiliario.

La economía del gigante asiático tuvo un repunte en la actividad empresarial tras el levantamiento de algunas restricciones sanitarias en junio; sin embargo, perdió fuerza ante la insistencia del gobierno de mantener la política "Cero Covid", con confinamientos y cuarentenas.

Con el crecimiento del crédito que demostró ser menos sensible a la flexibilización de la política que en el pasado, esto probablemente no sea suficiente para evitar una mayor debilidad económica”, mencionó Julian Evans-Pritchard, economista senior de Capital Economics.

MEDIDAS NO SUPONDRÁN UN CAMBIO NOTABLE: EVANS-PRITCHARD

Fotografía: Reuters

Evans-Pritchard consideró que la negativa del banco central venía dada por los temores a los riesgos de deuda, a una mayor presión a la baja sobre el yuan y al aumento del índice de precios al consumidor.

No obstante, advirtió que las medidas anunciadas esta semana no supondrán un cambio notable en las condiciones de liquidez, ya que los tipos interbancarios ya están por debajo de los del BPC, por lo que las entidades no presentan una gran demanda de financiación proveniente del banco central.

Cabe destacar que el BPC anunció también una inyección de 400 mil millones de yuanes a través de la facilidad de préstamo a medio plazo, con un 2,75% de interés, según información de El País.