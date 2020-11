Aumentan casos de Covid-19 entre detenidos por inmigración en Estados Unidos

El nuevo rebrote de la Covid-19 que ha estado afectando a los EE. UU en las últimas semanas, ha disparado las preocupaciones en torno a la delicada situación que se vive en los centros de detención de inmigrantes. Vale recordar que, desde el inicio de la pandemia en marzo de este año, los brotes de Covid-19 en estos centros de detención no han podido ser controlados. A su vez, también se suma el hecho de las constantes denuncias realizadas por parte de los detenidos en relación a las precarias condiciones de salubridad en estos sitios y los malos tratos recibidos.



Es un hecho que la lista de inmigrantes detenidos no ha parado de crecer tras las duras medidas que tomó el presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal. Sin embargo, todo indica que no ha habido una política eficaz para mitigar los contagios y decesos causados por la Covid-19. Y es que los contagios en las últimas semanas ya no solo afectan a los detenidos sino también a los guardias y el personal de las prisiones.



Tratos crueles en los centros de detención del ICE



Detenidos y activistas han denunciado en reiteradas oportunidades las prácticas crueles de testeo por Covid que se le practican a los inmigrantes que presentan algún síntoma de la Covid. En agosto, un grupo de solicitantes de asilo cubanos retenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el Centro Correccional de La Palma, hicieron publica una denuncia donde detallaron como son tratados los detenidos que presentaban alguna sintomatología del coronavirus. En dicha carta expresaron lo siguiente:



“Las personas con COVID-19 son tratadas con agua y Tylenol. No le hacen pruebas a la gente para detectar COVID-19 aunque tenga síntomas, sólo le toman la temperatura", escribieron en una carta. "No hay otro tipo de medicina, sólo aislamiento. Los médicos y los guardias dicen que no es su culpa si nos contagiamos del virus; dicen que somos fuertes y sanos y que podemos tolerar el virus.”



Estos casos de tratos crueles ya se venían denunciando desde que prácticamente comenzó la pandemia. En abril, Eileen Blessinger, una abogada especializada en temas de inmigración, relató a la agencia de prensa francesa (AFP) los malos tratos y condiciones deplorables que un cliente suyo le describió a lo que son sometidos los detenidos:

“Las porciones de comida han disminuido y él dice que no está recibiendo suficiente comida, la gente enferma no está siendo tratada y están cohabitando con los detenidos que están sanos.”



No está de más recordar que, la misma ONU ha instado al gobierno norteamericano a aplicar medidas eficaces para prevenir brotes de coronavirus en los centros de detención de inmigrantes. Esto, ante las denuncias que el organismo internacional ha recibido y ha constatado a través de sus grupos expertos de DDHH.

"Hemos escuchado que faltan medidas de protección para los detenidos, que es imposible mantener la distancia física recomendada y que no se aísla a los recién llegados para su observación médica. Esto plantea graves inquietudes de que el coronavirus pueda propagarse en el centro, en el que se han reportado problemas en la prestación de una atención sanitaria inadecuada y de condiciones insalubres.



Las autoridades deben evaluar la posibilidad de adoptar medidas alternativas y rápidamente aplicables en el país y desarrollar un conjunto de criterios para identificar y liberar de inmediato en ubicaciones sustitutivas a las personas en detención administrativa." Indicó el relator especial de la ONU, González Morales.

La ICE estaría ocultando cifras de brotes por Covid-19 en sus centros de detención



De acuerdo con el medio El Paso Matters, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no ha hecho pública las cifras de los trabajadores de contratistas contagiados por coronavirus. Resulta que la gran mayoría de los guardias y otros trabajadores que mantienen contacto directo y cercano con los reclusos, son precisamente empleados de contratistas.

La preocupación tanto de detenidos como de activistas es que sean estos empleados los principales portadores del virus y al tener contacto con los internos, propagan el coronavirus. Esta preocupación surge ya que muchos centros no cuentan con condiciones idóneas para prevenir el contagio, además de que dicho personal no usa equipos de bioseguridad al tratar con los detenidos.



En cuanto al incremento de casos por Covid-19 en los centros de detención de inmigrantes, la ICE señaló: “El Departamento de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos toma muy en serio la salud, seguridad y bienestar de los que están bajo su cuidado”. En relación a las cifras de trabajadores contagiados por Covid-19, el Ice remitió a las personas interesadas a consultar dichos números con las distintas contratistas que operan las prisiones.



Respecto a las contratistas, algunas dan cifras mientras que otras no. Por ejemplo, Bering Straits Native Corporation la cual opera el Centro de Procesamiento de Servicios de El Paso no ha dado respuestas sobre cuántos empleados han dado positivo a la Covid. Entre tanto, Management and Training Corporation la cual opera el centro de procesamiento del condado de Otero indicó que en el último mes ha habido 8 trabajadores contagiados mientras que en lo que va de pandemia, han tenido 36 casos.