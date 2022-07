Arrestan a hombre que planeaba tiroteo masivo en un almacén de Amazon en Texas

SAN ANTONIO, Texas.- Un hombre fue capturado por autoridades luego de que sus compañeros de trabajo lo denunciaran ante los números de emergencia porque planeaba realizar un tiroteo masivo.

La policía acudió a las instalaciones de Amazon el pasado 27 de junio a las 10:30 a.m. dónde varias personas afirmaron haber escuchado al hombre decir que planeaba hacer un tiroteo en las instalaciones, según indicó el portal FoxNews.

Rodolfo V. Aceves fue capturado por elementos de la policía luego de recabar información y determinar que se trataba de una "amenaza potencial legítima"

Las operaciones encubiertas de SAPD, junto con la Unidad de Delitos Callejeros de SAPD, pudieron ubicar rápidamente al sospechoso en un lugar diferente y detenerlo sin incidentes”, escribió la SAPD en una publicación de Facebook y agregó que "Esta es la esencia de ‘see something, say something.’. Si no fuera por el testigo que se presentó, este incidente podría haber resultado en un desenlace trágico".