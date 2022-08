Argentina: Una maestra fue golpeada por una madre después de enterarse que le dijo “burra” a su hija

ARGENTINA.- Este miércoles se dio a conocer que una madre de familia había golpeado a una maestra en la ciudad argentina de Lanús, esto porque supuestamente la maestra había llamado “burra” a su hija. La madre fue detenida y a la maestra la hospitalizaron.

Según la información que se obtuvo por los medios como Mitre y El Diario Sur, esto ocurrió el pasado 4 de agosto, fue cuando la madre ingresó a la escuela República de Italia No. 74, en Remedios de Escalada y comenzó a golpear a la maestra.

El padre de la niña, de siete años, quien no fue identificada, le contó a Radio Mitre que anteriormente ya habían tenido varios problemas con esta maestra. Ante esto el padre explicó un problema anterior al día de la agresión.

"Hizo pasar al pizarrón a mi nena y como no sabía la respuesta, le empezó a decir burra y que no sabía nada. No es la primera vez que pasa; mi señora ya vino a hablar muchas veces, pero nunca dejaron por escrito lo que pasaba con mi hija y con varios chicos del salón" detalló el padre.