VIRAL: ¡Excelente servicio!, chofer crea grupo de WhatsApp para avisar a pasajeros por dónde va

MÉXICO.- A veces suele ser cansado esperar mucho tiempo a que pase el autobús que te lleva a tu trabajo o escuela, sin embargo es algo indispensable pues sirve de medio de transporte para miles de personas diariamente.

Es por eso que se volvió viral un chofer de autobús que tuvo una gran idea para que los pasajeros no esperaran tanto tiempo en la parada y decidió crear un grupo de WhatsApp.

Viral

La idea se volvió viral debido a que un usuario en Twitter expuso la gran idea del chofer.

“Vamos que llegan tarde”, se llama el grupo que ideó Miguel el conductor.

"Todos los días me tomo el 74 para ir a laborar y siempre voy con el mismo chofer. Me agregó al grupo de WhatsApp del bondi donde el loco te avisa por dónde anda, así no te clavas en la parada como un pe…“, tuiteó

En el mismo tweet mostró un video donde se aprecia una conversación en WhatsApp donde el chofer manda audios diciendo el lugar por donde va pasando.

“Chicos, vamos, estamos llegando a 9 de julio. Vamos que hoy sí llegamos tarde, cuando me vean el colectivo se van a dar cuenta” dice en uno de los audios.

Muchos usuarios le aplaudían la idea tan 'maravillosa' que tuvo al facilitarle un poco más la espera a los pasajeros que día con día utilizan el transporte público.

