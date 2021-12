Ardilla aterroriza a comunidad de Gales y ataca a 18 personas en 48 horas

REINO UNIDO.- Una ardilla aterrorizó a todo un vecindario ubicado en Buckley, en Gales del Norte, la semana pasada, cuando atacó y lesionó a 18 personas, en un lapso de 48 horas, según publicó “The Sun”.

El medio británico detalló que los lugareños le apodaron a la ardilla “Stripe”, por el personaje villano que sale en la película de ciencia ficción, “The Gremlins”, ya que fue tanto el temor que le tuvieron que los obligó a resguardarse en sus casas para evitar ser mordidos.

Una de las afectadas fue Sheree Davidson, de 42 años y madre de familia, quien dijo al medio que ella fue mordida por “Stripe” cuando salía a recoger la basura y por temor a que el animal la atacara, le había prohibido a su hija, de 5 años, que saliera a jugar con sus amigos.

Esta ardilla no es muy agradable en absoluto, es una ardilla chiflada. Es un poco psicópata, ha tenido cinco o seis de mis vecinos. Me atrapó cuando recogía mis bolsas de reciclaje. Saltó desde detrás de mi contenedor verde, así que si estaba tratando de conseguir comida y pensó que me la iba a llevar. Tengo marcas de dientes en la parte superior e inferior de mi dedo”, dijo.