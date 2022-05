GINEBRA, Suiza.- Mediante un referéndum este domingo, Suiza aprobó una reforma legal que señala que todos sus ciudadanos serán potencialmente donantes de órganos al morir, siempre y cuando no hayan manifestado lo contrario en vida o sus familiares se opongan a ello.

Con un 60% de votantes, se aprobó la Ley de Trasplantes suiza, introduciendo el concepto de “presunto consentimiento”, con el cual ya queda implícito que las personas son donantes de órganos y en caso de que no estén de acuerdo solo tendrán que expresarlo.

Ante esto, los que no deseen donar sus órganos luego de morir, tendrán que inscribirse en un registro nacional.

¿Qué pasa con los no donadores que no lo expresaron en vida?

Respecto a las personas que no deseaban donar sus órganos y fallecieron sin darlo a conocer, las autoridades suizas consultaran a los familiares más allegados para conocer si se procede o no con la donación. En caso de que la persona fallecida no tenga familia o no se sepa de sus conocidos cercanos, entonces sus órganos no se utilizarán, tal como señala la reforma legal.

En octubre de 2021, el gobierno y Parlamento suizo ya habían aprobado esta reforma, pues se argumentó que muchas personas perdían la vida al no recibir un trasplante a tiempo, sin embargo, opositores a la reforma juntaron las firmas necesarias para que fuera sometida a una consulta popular.

Se estima que cada año en Suiza se realizan 450 trasplantes de órganos, aunque se calcula que en la lista de espera se encuentran unos mil 400 pacientes, además de que entre uno y dos fallecen cada semana al no recibir el órgano debido a la escasez de donantes.

Aprueba Suiza que todos sus ciudadanos sean donantes de órganos al fallecer. Foto: Pixabay

Suiza aprueba más referéndums

Sobre la donación de órganos, los promotores del referéndum, y del no a la reforma legal, argumentaban que muchos pacientes desconocerán la nueva necesidad de expresar su oposición a que se donen sus órganos, por lo que su "derecho a la autodeterminación y a la integridad física" podrían verse violados tras su muerte.

No obstante la consulta ha tenido un 40% de participación, la tasa más alta en los tres referendos nacionales planteados hoy en el país.

En los otros dos, los suizos aprobaron un impuesto para que las plataformas de streaming contribuyan a la producción de cine y televisión nacional, y también dieron el sí a que Suiza aumente su contribución financiera a Frontex, la agencia de seguridad fronteriza de la UE.