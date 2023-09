Aparece el cadáver de una enorme ballena azul de 20 toneladas en playa de Uruguay

URUGUAY.- Un grupo de pescadores encontró en una playa del departamento de Colonia, en el suroeste de Uruguay, el cuerpo sin vida de una ballena de 15,5 metros de longitud y aproximadamente 20 toneladas de peso.

Julio Medina, responsable de la reserva de animales Kerayvoty, confirmó esta noticia a la Agencia EFE. Fue él quien informó a las autoridades nacionales después de enterarse del hallazgo del cetáceo en la costa de la localidad de Artilleros, en Uruguay.

Medina explicó que tuvo conocimiento del avistamiento del animal por primera vez el viernes pasado, pero solo pudo llegar al lugar el martes debido a la limitada accesibilidad de la zona.

Según el responsable de la reserva natural, destinada a la preservación y conservación de animales autóctonos y exóticos, ubicada a unos cuatro kilómetros de Artilleros, veterinarios consultados estimaron que se trata de una ballena azul.

El director de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Jaime Coronel, confirmó a EFE que un equipo de técnicos de su dependencia concurrirá "entre hoy y mañana" al lugar para estudiar a la ballena.

De acuerdo con Coronel, se tomarán muestras y se intentará determinar el motivo por el cual la ballena terminó varada allí.

No es un animal que haya estado en otros países reportado padeciendo influenza aviar, por lo cual estimaríamos en principio que no tiene una relación, porque no hay un reporte anterior, siendo que esto afectó a Chile y a Argentina en lugares donde estos animales están mucho más presentes", señaló.