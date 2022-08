Anciano de Florida intentó comprar a niña de 8 años por 100 mil dólares; tenía prohibido acercarse a los niños por antecedentes

Un delincuente sexual de Florida fue arrestado después de que supuestamente intentó “comprar” a una niña de 8 años por 100 mil pesos en una tienda de comestibles, dijo la policía.

Hellmuth Kolb, de 85 años, se acercó a la madre de la niña en un Winn Dixie en Port Orange el jueves y le hizo la propuesta indecente, según el Departamento de Policía de Port Orange.

Kolb estaba en libertad condicional y se le prohibió tener contacto con niños después de intentar comprar a un niño diferente en Walmart en 2018, según WESH-TV.

La madre pensó que era un anciano solitario

Lauren Benning le dijo a la estación que pensó que Kolb era sólo un anciano solitario cuando se acercó a ella y a su hija.

Simplemente se acercó y comenzó a hacer comentarios sobre lo bonita que era y lo bien que bailaba y cómo nunca podría tener hijos y quería tener hijos”, dijo Benning.

Pero la interacción pronto se tornó oscura, dijo Benning a la estación.

“Me persiguió en el estacionamiento y me dijo 'oye, quiero hacer un trato contigo; me gustaría comprarla por 100 mil dólares'... Yo estaba en completo shock", dijo la madre. “Él necesita estar encerrado y no permitirle estar cerca de nuestros hijos”, dijo según los informes.

