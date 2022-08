CARDIFF, Gales.- Un hombre británico, descrito como "profundamente sádico", fue condenado a cadena perpetua por violar a una madre y a su hija mientras estaba drogado.

Joshua Carney, de 28 años, originario de Gales, ha sido acusado de hasta seis cargos de violación, informó Sky News. Aparentemente, el hombre enfermizo obligó a la hija adolescente a verlo violar a su madre y luego obligó a la madre a verlo violar a su hija, sólo cinco días después de que lo liberaron de la prisión por un delito diferente.

El criminal le dijo a la policía que tomó la droga "Spice", una forma de marihuana sintética, y no podía recordar lo que pasó.

La madre y la hija dijeron que él mismo entró a la fuerza en su casa en Cardiff, Gales, en marzo y las amenazó con un cuchillo, según la BBC. La adolescente, de 14 años, se encerró en su habitación y llamó a la policía, pero Carney pudo entrar.

El acusado le dijo a la víctima: 'Deja de gritar o te voy a apuñalar'”, reveló un fiscal, menciona el NYP. “En ese momento, ella no sabía si el acusado estaba armado o no y se preocupó mucho de que ella y su hija terminaran gravemente heridas, si no muertas, por el acusado”.