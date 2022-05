Alia Ismail: Mujer tomó hormonas para ser hombre y ahora quiere volver a ser mujer porque ser un hombre 'no representaba lo que ella era'

MICHIGAN.-A la edad de 18 años, una mujer descubrió que no se sentía cómoda con el cuerpo en el que nació y comenzó el viaje de transición a hombre.

Ahora, después de pasar seis años completando el proceso, Alia Ismail, de 27 años, de Michigan, está volviendo a la transición a mujer después de darse cuenta de que su nueva identidad no representaba quién era ella.

Alia comenzó a usar pronombres masculinos y a vestirse más masculinamente a los 18 años, se sometió a una transición médica a los 20 años y tomó hormonas para aumentar la testosterona.

La joven de 27 años cambió legalmente su nombre a Issa en agosto de 2015 y se sometió a una doble mastectomía en febrero de 2016.

Te puede interesar: El Chevalier d'Éon: el espía transgénero del siglo XVIII que desafió a la corona francesa

Alia Ismail decidió hacer la detransición

Pero después de darse cuenta de que quería cancelar la transición, la joven de 27 años dejó de tomar hormonas masculinas en febrero de 2021 y se llama Alia nuevamente.

“Definitivamente no pensé que sería esta persona femenina que ves (hoy)”, dijo. “Estaba nerviosa porque había cosas que no podría volver a parecer… Pero me parezco a esa persona otra vez”.

La detransición, sin embargo, no es común.

Según un estudio del Fenway Institute y el Hospital General de Massachusetts publicado en LGBT Health, aproximadamente el 13 % de las personas encuestadas que "habían pasado por el proceso de transición de afirmación de género" dijeron que en algún momento abandonaron la transición.

Un sorprendente 82.5% de los que citaron factores externos como la presión familiar o tener problemas para encontrar un trabajo como las razones por las que abandonaron la transición.