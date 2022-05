Alemania reporta primer día sin muertes por Covid desde 2020

ALEMANIA.- Datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología señalan que en las últimas 24 horas no se registró ningún fallecimiento a causa de Covid-19, lo cual ocurre por primera vez desde el 21 de septiembre de 2021.

No obstante, hay estados que no notifican del todo los nuevos casos durante el fin de semana y lo hacen hasta los días posteriores, por lo que los reportes del lunes no son del todo concluyentes, indica Efe.

De acuerdo con las autoridades, en el último día, se notificaron 4 mil 32 nuevos contagios de Covid, a comparación con el día anterior que fueron 11 mil 718 y 20 mil 84 reportados hace una semana.

¿Cómo ha evolucionado el Covid en Alemania?

Actualmente Alemania ha reportado 135 mil 461 fallecimientos por Covid, mientras que la incidencia de casos continúa bajando, pues los nuevos contagios por cada 100 mil habitantes en siete días fueron de 639.5, frente a los 666.4 de ayer (domingo), los 790.8 de hace una semana y los mil 531.5 de hace un mes.

Sin embargo, esta perspectiva no es definitiva pues depende del número de pruebas que se realizan.

A nivel mundial se han confirmado 24 millones 813 mil 817 contagios, y se estima que hasta la fecha unos 2 millones 209 mil 200 continúan activos.