Vacunas covid-19 y hepatitis infantil no están relacionadas: UKHSA

Reino Unido.- Evidencia científica ha demostrado que la vacuna contra el Covid y la reciente aparición de casos de hepatitis infantil no están conectados. Colectivos negacionistas han ligado esta enfermedad con la vacunación, no obstante, organismos como la Agencia Británica de Seguridad Sanitaria (UKHSA) han dejado claro que no existe relación entre ambas.

La UKHSA expresa que ninguno de los niños confirmados con hepatitis había sido vacunado antes de contraer la enfermedad, al menos en el Reino Unido.

La investigación aún continúa, existiendo muchos aspectos que todavía permanecen como desconocidos para las autoridades sanitarias. Sin embargo, es seguro y está comprobado por evidencia científica que las vacunas contra covid y esta enfermedad, considerada como una hepatitis aguda, no están relacionadas.



“No queda claro si ha habido un aumento de casos de hepatitis, o hay una mayor conciencia sobre casos de hepatitis que tienen incidencia normal pero que antes no habían sido detectados” declaró la OMS anteriormente.

De los 74 afectados hasta ahora en el Reino Unido ninguno había recibido la vacuna contra el covid. Asimismo, se ha determinado que ninguno de los casos se debe a la infección por los virus de la hepatitis A, B, C, D y E, los agentes habituales responsables de la inflamación del hígado.

Se ha descartado la posibilidad de contagio por un viaje o circunstancia excepcional. Los investigadores aún no descartan factores tóxicos y otras posibles causas, como la intervención de agentes infecciosos.

Expertos relacionan este patrón de enfermedades con grupo de virus comúnmente relacionados con los resfriados. Los adenovirus son un grupo de virus que típicamente causan enfermedades respiratorias como resfriados, conjuntivitis (infección de los ojos), crup, bronquiolitis o neumonía. Estos virus ocasionalmente han sido asociados con complicaciones como la hepatitis.

“La etiología infecciosa se considera actualmente la más probable dadas las características clínicas y epidemiológicas”, informó Eurosurveillance, en un artículo publicado por el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDE). Es esta organización quienes se encuentran estudiando 13 casos destacados en Escocia.



Cuáles son los síntomas de esta enfermedad

La hepatitis es una enfermedad que no es común en niños. Es por ello la necesidad de encontrar respuestas al creciente contagio.

La enfermedad produce una inflamación en el hígado capaz de comprometer sus funciones. Durante la infancia, los causantes de este transtorno son los virus A, B, C, D y E de la hepatitis. No obstante, puede ser posible la existencia de otros agentes infecciosos y tóxicos los que también pueden desencadenar su aparición.



Los síntomas habituales de la hepatitis son inespecíficos, pero producen astenia, dolor abdominal, náuseas y/o vómitos o diarrea. Otros signos que vale la pena tomar en cuenta son la ictericia, una coloración amarillenta de piel y mucosas; la coluria, una coloración oscura en la orina; acolia, desposiciones con poca pigmentación y prurito, picor cutáneo.

Como muchas otras enfermedades, para evitar su contagio se recomienda un lavado frecuente de manos, pañuelos limpios y esconder la boca al toser.

