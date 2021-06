Alcalde de Moscú declara semana de vacaciones para frenar casos de Covid-19

MOSCÚ, Rusia.- Ante el aumento de contagios de Covid-19 en Moscú, su alcalde Serguéi Sobianin, declaró una semana de vacaciones con el fin de frenar los casos positivos de la enfermedad en su territorio.

"En la última semana, la situación de la propagación del coronavirus se ha deteriorado significativamente, y el número de nuevas infecciones ha alcanzado los máximos del año pasado", señaló Sobianin en un comunicado.

Durante este sábado la capital rusa registró 6 mil 701 casos positivos de Covid-19, cantidad récord desde diciembre de 2020, por lo que el alcalde informó sobre el decreto que brindará una semana de vacaciones del 12 al 20 de junio.

No podemos no reaccionar ante esta situación. (…) para frenar el aumento de la incidencia y preservar la vida de la gente, he firmado un decreto que prevé una semana de vacaciones del 12 al 20 de junio", dijo Sobianin.