Alarman muertes de maestros por Covid-19 al inicio de ciclo escolar en EU

O’FALLON, Missouri.- Profesores de al menos tres estados han fallecido debido al virus SARS-CoV-2 desde el comienzo del nuevo ciclo escolar, por lo que el líder de un sindicato de trabajadores docentes expresó su preocupación de que el regreso a las clases presenciales tendrá un impacto letal en todo Estados Unidos, a menos que se tomen las debidas precauciones.

AshLee DeMarinis tenía apenas 34 años cuando murió el domingo luego de pasar tres semanas en el hospital. Enseñaba habilidades sociales y educación especial en la Escuela Secundaria John Evans, de Potosi, Missouri, a unos 115 kilómetros (70 millas) al suroeste de San Luis.

El lunes una maestra de tercer grado perdió la vida el lunes en Carolina del Sur, y otros dos docentes murieron recientemente en Mississippi. Se desconoce el número de personal educativo que ha enfermado de Covid-19 en dicho país, desde que inició el ciclo escolar. No obstante, tan sólo en Mississippi se han reportado 604 infecciones en ese sector profesional.

Randi Weingarten, presidente de la American Federation of Teachers, señaló que las escuelas necesitan lineamientos como el uso obligatorio de cubrebocas y estrictas reglas de distanciamiento social para una reapertura segura.

Declaró:

Si el contagio comunitario es tan elevado como en Missouri y Mississippi, si no se cuenta con la infraestructura para hacer pruebas de diagnóstico, y si no se cuenta con las medidas de seguridad para evitar la propagación de virus en las escuelas, creemos que no podemos reabrir las clases presenciales”.