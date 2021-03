Ahoga a sus hijos autistas para cobrar seguro; le dan cadena perpetua

LOS ÁNGELES, California.- Un hombre acusado de ahogar a dos de sus hijos y de intentar matar a su ex esposa expulsándolos de un muelle de Los Ángeles para cobrar el pago de un seguro fue sentenciado el jueves a 212 años en una prisión federal por fraude.

Ali F. Elmezayen, de 45 años, recibió la sentencia máxima de un juez que denunció un "plan maligno y diabólico".

"Él es el máximo farsante y un mentiroso hábil ... y no es más que un asesino codicioso y brutal", dijo el juez federal de distrito John R. Walter. "El único arrepentimiento que tiene el acusado es que lo atraparon".

El juez también ordenó a Elmezayen pagar $ 261,751 en restitución a las compañías de seguros. Un jurado federal lo condenó por fraude postal, fraude electrónico, robo de identidad agravado y lavado de dinero en 2019.

Después de que el automóvil se hundió en el agua en 2015, Elmezayen fue acusado en el caso de fraude federal y acusado por los fiscales locales de asesinato, intento de asesinato y una circunstancia especial de que los asesinatos fueron para obtener ganancias financieras.

Los cargos de asesinato fueron arreglados para ser procesados después del caso federal.

"Se ha emitido una orden de arresto y nuestra oficina está evaluando el próximo paso", dijo Greg Risling, portavoz del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, en un correo electrónico a The Associated Press.

Elmezayen, de los suburbios de Hawthorne, compró más de $ 3 millones en pólizas de vida y muerte accidental para él y su familia de ocho compañías de seguros entre julio de 2012 y marzo de 2013, según los fiscales federales.

Pagó más de $ 6,000 al año en primas por las pólizas y reportó ingresos de menos de $ 30,000 al año en sus declaraciones de impuestos, dijeron los fiscales, y señaló que comenzó a comprar las pólizas el mismo año en que salió de una bancarrota del Capítulo 11.

Los fiscales dijeron que Elmezayen llamó repetidamente a las compañías para verificar que las pólizas estuvieran activas y que pagarían beneficios si su ex esposa moría en un accidente, así como para confirmar con al menos dos aseguradoras que no investigarían las reclamaciones hechas dos años después de las compras.

Elmezayen conducía un automóvil con su ex esposa y sus dos hijos menores en un muelle de pescadores comerciales en el área de San Pedro del Puerto de Los Ángeles el 9 de abril de 2015. Eran 12 días después del período de disputa de dos años el último de sus pólizas de seguro expiraron, dijeron los fiscales.

Elmezayen salió por la ventanilla abierta del lado del conductor y su ex esposa, que no sabía nadar, fue rescatada cuando ella salió y un pescador le arrojó un dispositivo de flotación. Los niños, de 8 y 13 años, estaban amarrados y no podían escapar del vehículo.

Su tercer hijo estaba en el campamento en ese momento.

Elmezayen recibió más de 260.000 dólares en ingresos de seguros de dos compañías sobre pólizas que había contratado por las vidas de los niños y usó parte del dinero para comprar bienes raíces en Egipto y un barco, dijeron los fiscales.