África se queda sin opciones para adquirir vacunas contra Covid: Presidencia

ÁFRICA.- Indicó la presidencia de Sudáfrica que el país tiene pocas opciones para adquirir vacunas contra el Covid-19 a medida que el brote de la enfermedad empeora en muchas partes del continente.

Al respecto, las desarrolladoras Pfizer y BioNTech se han ofrecido a suministrar a África 50 millones de vacunas Covid para los trabajadores de la salud entre marzo y finales de este año, informó la presidencia de la referida nación en una respuesta a Bloomberg este domingo.

También, ha ordenado a la Unión Africana que negocie con el Serum Institute of India, que está fabricando la vacuna en nombre de dicha compañía, asimiso, Moderna no tiene suministros para África, y AstraZeneca no tiene vacunas para el continente en 2021. y

La respuesta de el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, es el presidente de la Unión Africana, se da tras días de duras críticas en Sudáfrica sobre la estrategia de vacunación del país por parte de líderes sanitarios, sindicatos y partidos de oposición.

Pese que se están llevando a cabo cuatro ensayos de vacunas en el país, Sudáfrica solo ha hecho arreglos para comprar suficientes inyecciones para el 10 por ciento de su población de 60 millones de personas a través de la iniciativa Covax, que garantiza un acceso equitativo a las vacunas.

Estamos trabajando duro en Sudáfrica y en el continente para proteger a nuestra gente contra COVID-19, externó la presidencia.

Mientras que Zimbabwe está aplicando un estricto bloqueo de 30 días; Sudáfrica registra un número récord de infecciones y muertes.

Por otra parte, un representante de AstraZeneca afirmó que la empresa ha "creado una serie de cadenas de suministro en todo el mundo para proporcionar un suministro amplio y equitativo de la vacuna". La declaración enviada por correo electrónico, nombró a Covax y al Serum Institute of India como los principales canales a través de los cuales los países africanos pueden acceder a las vacunas.

También, indocó que se están llevando a cabo conversaciones con Johnson & Johnson, que está realizando una prueba en Sudáfrica y planea producir 300 millones de dosis al año en una fábrica en el país propiedad de Aspen Pharmacare Holdings cuando se apruebe la inyección.

J&J "no ha aclarado si África se beneficiará de las vacunas fabricadas en Sudáfrica", indicó la presidencia. "Todavía tenemos que negociar el precio que sea asequible para África".

Sudáfrica está manteniendo conversaciones directas con proveedores de vacunas, incluidos J&J, AstraZeneca y Pfizer sobre los suministros para el país, aseguró la presidencia.

A su vez, el regulador de productos sanitarios de Sudáfrica aplica la denominada revisión continua, para evaluar los datos de las vacunas a medida que estén disponibles durante los ensayos para evaluar la inyección de J&J. Hará lo mismo con AstraZeneca y Pfizer cuando se apliquen.

Sudáfrica, con más de 1.09 millones de infecciones confirmadas por Covid-19 y 29 mil 175 muertes, es el país más afectado del continente africano.

Con fragmentos de información de El Financiero