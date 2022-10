Adolescente de 14 años se quita la vida debido a las redes sociales; se culpa directamente a Meta y Pinterest de su muerte

LONDRES.- Un forense dictaminó que la muerte de una niña de 14 años en 2017 fue un suicidio como resultado de publicaciones dañinas en las redes sociales.

El fallo se produjo el viernes al concluir una investigación judicial sobre la muerte de Molly Russell hace cinco años, según The Molly Rose Foundation (MRF) establecida en memoria de la joven de 14 años para prevenir el suicidio entre personas menores de 25.

El forense Andrew Walker del Distrito Norte del Gran Londres, dijo que su muerte fue "un acto de autolesión mientras sufría de depresión y los efectos negativos del contenido en línea".

Walker dijo que el material en línea que Molly vio en plataformas como Instagram y Pinterest "no era seguro" y "no debería haber estado disponible para que lo viera una niña".

El fallo fue el primero de su tipo en culpar directamente de la muerte oficial de un(a) menor a las redes sociales, en lugar de simplemente correlacionar los dos.

“La investigación ha demostrado muy claramente los peligros significativos que presentan las plataformas de redes sociales como Instagram, Twitter y Pinterest en ausencia de una regulación efectiva”, dijo MRF en un comunicado el viernes. "Esto demuestra que si el gobierno y las plataformas tecnológicas toman medidas sobre los problemas planteados en la investigación, tendrán un efecto positivo en el bienestar mental de los jóvenes, que es el objetivo clave de la Fundación Molly Rose.

Te puede interesar: Pareja de criminales se hace pasar por cita de Tinder y asalta, secuestra y despoja de su dinero y pertenencias a un hombre en Phoenix

En respuesta al fallo, el padre de Molly, Ian Russell, dijo el viernes que "siempre hay esperanza" sin importar cuán "oscuro parezca".

"[Si] tiene dificultades, hable con alguien en quien confíe o con una de las muchas organizaciones de apoyo, en lugar de involucrarse con contenido en línea que puede ser dañino", dijo MRF.

Gracias, Molly, por ser mi hija. Gracias", agregó Russell. "No deberíamos estar sentados aquí. Esto no debería suceder porque no es necesario que suceda. Contamos esta historia con la esperanza de que se produjera un cambio".